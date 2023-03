Candida auris: cuatro especialistas paraguayos explican la situación del hongo superresistente

Un ensayo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos dio cuenta de que la pandemia de covid tuvo que ver con el aumento de este hongo, Candida auris, una levadura no dañina para personas sanas pero un riesgo preocupante para internados delicados y con enfermedades como diabetes.

El Dr. Guillermo Sequera expresó ayer en el programa A la Gran 730 que hubo registros del temido hongo Candida auris en Paraguay del que alertan la CDC de Estados Unidos, y en países vecinos. La opinión experta de varios especialistas nos tranquiliza momentáneamente al respecto.

Tratamos de seguirle el rastro al temido hongo superresistente Candida auris y hablamos con varios expertos.

El Dr. José Pereira, jefe del Laboratorio de Microbiología del Centro de Especialidades Dermatólogicas del Ministerio de Salud, y dueño del Laboratorio Brunelli reveló que están buscando y haciendo las identificaciones para hallar al Candida auris.

Mencionó que también el “Laboratorio Central de Salud Pública tiene una red donde vigilan la presencia de este hongo”.

Candida auris en Paraguay

El Dr. Pereira se encuentra ahora en un curso justamente de micología aprendiendo nuevas técnicas de diagnóstico para implementarlas en Paraguay. El curso se llama Medical Mycology Course del Instituto Pasteur.

El especialista expuso que “en Paraguay tuvimos un caso sospechoso, pero luego hicimos varios estudios y lo descartamos. Afortunadamente en Paraguay no hemos detectado aún candida auris”.

“Candida auris es un hongo que generalmente se encuentra en las unidades de cuidados intensivos, afecta a personas inmunosuprimidas o que poseen algún dispositivo dentro de las terapias, o personas que están internadas por un periodo muy largo”.

Candida auris afecta a estos pacientes y puede producir cuadros graves, como infecciones en sangre y en otros sitios. Tiene la particularidad, de ser muy resistente a los antifúngicos, por eso es de temer.

Candida auris en casos asociados a covid

Indicó el Dr. Pereira que durante la pandemia “vimos que aparecieron en otros países, algunos casos de Candida auris asociados a covid”.

Fue entonces que “desde el Centro de Especialidades Dermatológicas del Ministerio de Salud comenzamos a recibir muestras de las UCI de varios centros hospitalarios del Departamento Central, con la intención de buscar este súper hongo”.

“Tuvimos algunos casos sospechosos, pero fueron todos descartados por suerte”, reconfirmó el experto.

Aseguró que “actualmente tenemos en el país técnicas que permiten identificarlos y estamos siempre vigilando y buscando a este hongo. El Laboratorio central de salud pública lo realiza y también nosotros en el Centro de Especialidades Dermatológicas”.

Al explayarse detalló que Candida es un colonizante del ser humano, está presente en la piel y en otros órganos. Pero a veces aprovecha un estado de inmunodeficiencia del huésped y ahí produce infección. Hay varias especies”.

Y al despedirse recalcó, “no, no, en Paraguay afortunadamente nunca tuvimos un caso hasta ahora, pero seguimos buscando”.

Hongos en internación prolongada

El Dr. Angel Núñez, intensivista de adultos, de la Dirección de terapia intensiva del Ministerio de Salud y médico de guardia de la Unidad de terapia intensiva del IPS, señaló que suelen tener infecciones por hongos en enfermos con internación prolongada. Son infecciones severas.

“Candida es un grupo de hongos, produce infecciones de tipo oportunista, en internados que permanecen durante muchos tiempo, por ejemplo, con tubo traqueal, sonda vesical, la misma vía -para el suero-, catéteres.

El Dr. Núñez aseveró que también tiene que ver la condición subyacente, diabetes o los que consumen corticoides por una patología, pacientes VIH, o con asma que deprimen la inmunidad.

“En terapia intensiva candida auris no es lo primero en lo que se piensa porque no es habitual. Pero se sospecha de algún hongo si el paciente tiene baja la presión arterial, fiebre, no responde a los antipiréticos o la nueva estrategia terapéutica utilizada”, apuntó.

Para la identificación los médicos recurren al “antibiograma, barridos con imágenes tomográficas”.

“Se tiene miedo al brote”

La Dra. Desirée Almirón, infectóloga, del Hospital Nacional de Itauguá, amplió al explicar que el hongo tiene repercusión sistémica, trae complicaciones. “Candida auris generalmente se ve en pacientes internados graves e inmunosuprimidos, con trasplantes o cirugías previas”.

Al haber un caso sospechoso se recurre al “aislamiento del germen, lo cual lleva a alertar al centro hospitalario para tomar las medidas y precauciones de vigilancia”.

“Estos pacientes pueden ser adultos o niños. Hace varios años aproximadamente en el 2010 hubo el primer reporte en Estados Unidos, pero en Paraguay no tengo reportes recientes”, adujo.

“Personalmente no vi, tiene muy difícil tratamiento y es difícil de diagnosticar porque es resistente a la mayoría de los tratamientos disponibles. Esa es la parte más difícil ya que tiene una alta mortalidad”.

Añadió, “se tiene miedo al brote, porque cuando aparece un caso es muy probable que ya haya dos o tres que tendrán la patología por nexo”.

Más adelante refirió, “se deben extremar los controles de infecciones, tomando las medidas de precaución y vigilancia para evitar la propagación del hongo por el alto costo para el medio hospitalario”.

Todavía no es una realidad en nuestro país

El Dr. Joaquín Villalba, infectólogo, del Instituto de Medicina Tropical, más conocido como Lacimet, abordó el tema de Candida auris. “Hasta la fecha no fue identificado en nuestro país, no se pudo demostrar”.

Es un hongo, subespecie de la gran familia de Candida. “El temor es que se está diseminando como dicen los reportes en distintos países, es muy resistente a los antimicóticos disponibles a nivel mundial porque aquí estamos muy limitados para tratar Candida auris y otros tipos, que son quizá más relevantes, como por ejemplo, Candida albicans que predomina a nivel mundial y local”.

La medicina que tenemos en nuestro medio es “el antimicótico fluconazol, esto se usa para Candida albicans”.

“Candida auris todavía no es una realidad en nuestro país, tener medicación desde lo más básico hasta los de alta gama es una necesidad”.

“Estamos de epidemia en epidemia pero todavía no, le miramos de lejos todavía, de todas maneras va a llegar esa cepa, pero no es inminente y tampoco se da como dengue, influenza, chikunguña, covid”, destacó.

“Puede identificarse y va a ser un problemas para pacientes oncológicos e inmunosuprimidos, asociados a VIH”, finalizó.