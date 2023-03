San Lorenzo: ciudadanos reclaman obra mal hecha sobre avda. de la Victoria

La concejala Myriam Fernández (ANR), vestida de la albirroja, salió junto a sus vecinos a reclamar que la Avda. de la Victoria de San Lorenzo sea puesta en condiciones. Criticó que se haya invertido mucho dinero y que no se vean los resultados. Además mencionó que los pavimentos están destruidos y que desde el MOPC no se pronuncian.

“Es una vergüenza todo esto. La cloaca que se conectó de manera clandestina está reventando por todas partes. Es urgente que habiliten la planta Santa María para que todo esto pueda fluir. Como concejal he presentado más tres minutas para que esto se pueda solucionar y no hemos tenido respuesta. Desafortunadamente el Consorcio no ha hecho un buen trabajo”, dijo la concejal municipal.

Los manifestantes pidieron la urgente intervención del MOPC para que el Consorcio CPV (Caldetec – Puntal y Vialsur), que ganó la licitación para la realización de los trabajos, pueda dar una respuesta a fin de que los problemas por los que vienen pasando desde hace varios meses puedan ser solucionados de manera definitiva. Dijeron que, de no obtener una respuesta, se seguirán manifestando y cerrando de forma intermitente la citada arteria.

Mónica Santander, una de las afectadas, dijo que la obra inició hace casi tres años atrás en plena pandemia y que desde el inicio del trabajo no hubo socialización de los trabajos que se realizarían en la zona. Actualmente están siendo gravemente afectados por trabajos mal hechos. “Responsabilizamos directamente al Consorcio por los problemas que tenemos. Muchas familias han dejado sus casas, y han tenido pérdida económica”, manifestó.

Para tener la versión de la contraparte hemos contactado con la Dirección de Comunicación ante la consulta de quiénes son los responsables y representantes ante el Consorcio, pero no han dado respuestas. Las veces que se establece contacto con algún representante que indican desde la citada dirección, no responden a los mensajes y tampoco a las llamadas.

Las obras

En el Tramo 2, tiene una extensión de 3,3 km, y está a cargo del Consorcio CPV, integrado por las firmas Caldetec, Puntal y Vialsur. La adjudicación es de G. 48.370.412.895. Los trabajos realizados, y no han concluido, abarcan la intersección de la avenida de La Victoria con la calle Arnaldo Bacigalupo, en los tramos uno y tres.

Denuncian que obras no avanzan y la Avda. De la Victoria es un peligro. En la intersección de la avenida De La Victoria con la Avenida Manuel Ortiz Guerrero hasta culminar en el inicio del Tramo 2, completando 2,650 kilómetros de extensión. En este caso, las obras fueron hechas por la firma Tecnología del Sur S.A.E (Tecsul), con una inversión de 22.176.794.309.

El primer cuya longuitud tienen 1.140 metros ya fue entregado, y aparentemente no presenta problemas.