Obras en la avenida de la Victoria de San Lorenzo quedarán inconclusas este año

Un cartel que se encuentra a escasos metros de la comisaría 31 del barrio Reducto indica que el plazo contractual es de 12 meses a partir del 28 de mayo del 2020, lo que indica que los trabajos en la zona de la avenida de la Victoria debían entregarse en mayo de este año. Sin embargo, en la zona siguen sin la esperanza de que se concluyan las obras a siete meses después del vencimiento del contrato.

Si bien el asfalto ya fue realizado en su totalidad, y los tramos uno, dos y tres fueron habilitados para el paso de los automovilistas, aún faltan la colocación de varios alcantarillados en ambos extremos de la avenida como así también la construcción de veredas y la habilitación de varios accesos de calles que están conectadas con la citada arteria que une Ruta PY01, y accesos que conducen hacia Acceso Sur y la Avda. Manuel Ortiz Guerrero.

Al respecto, Édgar Garay, un poblador de la zona, explicó que muchos vecinos deben hacer vueltas maratónicas para ingresar hasta sus hogares, ya que hay zonas donde el acceso desde la avenida no está habilitado, ya sea porque falta colocar las alcantarillas, o bien porque los trabajos de empedrado y asfaltado no iniciaron aún.

“La empresa Magno se va hacia el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu para poder salir a la avenida de La Victoria, porque aún no tiene salida. Se agradece mucho el trabajo de todo, pero se sufrió mucho, casi más de dos años”, expresó Édgar Garay.

Al respecto, intentamos comunicarnos con los encargados de las obras, sin embargo, no quisieron dar nombres y se excusaron de que las autoridades no estaban. Tres funcionarios estaban en un local alquilado por el Consorcio CPV sobre la Avda. de la Victoria, pero no quisieron mencionar el nombre de los jefes encargados de las obras.

Intentamos, también comunicarnos con el Ing. José Cabrera, a cuyo cargo se encuentra la fiscalización de la obra por parte del MOPC, pero las llamadas no fueron atendidas, y tampoco los mensajes al WhatsApp.

Las obras están encaradas en tres etapas. El primer tramo, que va desde la Ruta PY01 hasta Batalla El Carmen por Prudencio Morínigo, que ya fue inaugurado. El tramo dos con una extensión es de 3,3 kilómetros, debía inaugurarse a finales de este año, y el tramo tres, cuya inauguración ya debía ser a inicios de este año.