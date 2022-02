Colocan cubierta en avenida De la Victoria para señalizar hueco

Para solucionar algunos de los problemas que no se logró resolver, los pobladores del barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo tuvieron que recurrir a la utilización de una cubierta y un pedazo de madera para señalizar un hueco que se encuentra en el asfalto de la Avda. de la Victoria, y la calle Campo Vía. El orificio abierto golpea las ruedas de los vehículos, y según la denuncia de los vecinos causa un desgaste en las ruedas, que como consecuencia podría ocasionar hasta incluso la perforación de la rueda de cualquier vehículo.

Lea más: San Lorenzo: denuncian que obras de tramo dos de avenida De la Victoria están paradas desde hace meses

Los pobladores de la zona también denunciaron que en tiempo de lluvia la Avda. De la Victoria nuevamente se inunda de agua, y que los desagües instalados no cumplen su función. “Es probable que no se supo instalar en forma los desagües, porque cuando llueve es impresionante la cantidad de agua que corre. Es como si no se hubiera hecho ningún trabajo”, explicó Sergio Cantero, un poblador de la zona.

Otro punto, que mencionaron los pobladores es que aparentemente el asfalto presenta un aspecto con buenas terminaciones estéticas, pero que al transitar sobre el pavimento se siente el hundimiento en varias zonas, por el desnivel del suelo. Algunos vecinos mencionaron que el asfalto va cediendo, y que de a poco una vez que los materiales que están debajo del asfalto se asienten, ocurrirá la rotura del pavimento.

Desde la redacción nos comunicamos para evacuar las inquietudes mencionadas más arriba con el encargado de la Asesoría Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ing. José Cabrera, pero tanto los mensajes como las llamadas no fueron respondidos. Los trabajos debían ser concluidos por el Consorcio CPV a mediados del año pasado. Sin embargo, hasta la fecha siguen los retoques en varias zonas.

Lea más: Obras en la avenida de la Victoria de San Lorenzo quedarán inconclusas este año