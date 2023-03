Sara Dihl sobre acoso contra Crocco y Pipó Dios: “No soy la única”

Esta semana se hicieron virales las capturas de pantalla publicadas por la conductora Sara Dihl para demostrar el acoso del cual fue víctima cuando formaba parte del programa televisivo “El Repasador”. La joven periodista señala como responsables a Julián Crocco y Eduardo “Pipo” Dios Kostianovsky.

“Era una competencia entre ellos, me recontra escribían”, detalló para ABC Cardinal. La joven contó que la acosaron durante aproximadamente un año y también durante ese tiempo fue víctima de muchos maltratos y menosprecios en el programa, en vivo.

Sobre el porqué publica el hecho ahora, considerando que ya la echaron del programa hace un tiempo, dijo que decidió animarse luego de ver que la gente decía que “Pipó Dios” la hizo despedir por justas razones. Recalcó que ya entonces era consciente de que no podía darse el lujo de enfrentarlos porque temía perder su trabajo en medio de la pandemia y la crisis económica del 2020.

Lea más: Carlos Granada saldrá de la cárcel: dan arresto domiciliario a periodista

Más víctimas de acoso que tienen miedo

Dihl contó que esta mañana se reúne con su abogado para conversar sobre las pruebas que tiene y ver qué acciones tomarán, pero que está lista para llevar el hecho al ámbito judicial.

“No iba a hacer nada pero tengo que hacerlo por el resto de mujeres que no se animan a denunciar. Yo no tengo nada que ocultar. Me ofrecían estupideces, como estar en un videoclip, y nada acepté”, relató sobre las maneras en que los dos conductores de TV intentaban llegar a ella.

Agregó que tanto Crocco como Dios Kostianovsky publican sus respuestas pero no la conversación completa. “Tengo mil mensajes más donde me tratan de densa por no hacerles caso”, señaló en contacto con ABC Cardinal.

Contó que también en el programa radial El Repasador una joven fue víctima de acoso y tuvo que salir de manera “silenciosa” para que no le creen problemas a futuro al intentar conseguir trabajo en otros medios.

Contó que publicó el caso de una chica que luego le pidió que borre las conversaciones por miedo a represalias. Me dijo: ‘No todas tienen la fortaleza ni están preparadas para denunciar y hacer frente a todo esto’”, añadió Sara.

Lea más: Albavisión y Carlos Granada aparecen en el reporte sobre DDHH del Departamento de Estado de Estados Unidos

Sin esperanzas en la Justicia

Por otra parte, dijo que sabe que ambos acusados tienen contactos con la Justicia y que duda que la causa tenga un resultado positivo para ella, pero que de igual manera está lista para enfrentar la situación.

Consideró que siente frustración al saber cómo se mueve la Justicia y también recordó que en el conocido caso del comunicador Carlos Granada fueron las víctimas las que quedaron sin trabajo ni oportunidades laborales.

“Yo sé que esto va a terminar en el famoso oparei, porque así se mueven ciertas cuestiones... pero igual tengo que seguir con esto porque no soy la única”, enfatizó.