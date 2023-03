IPS: en medio de reclamos, el ente pagará otra millonaria suma a proveedores

Empresas farmacéuticas proveedoras del Instituto de Previsión Social (IPS) confirmaron que el seguro social realizará otro importante pago el lunes 3 de abril, a fin de ir saldando la deuda acumulada por el suministro de insumos, medicamentos, equipos médicos y otros. Hasta octubre del 2022, el monto a saldar por el IPS era de US$ 240 millones según las partes involucradas.

Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma), dijo a ABC que, según la información que recibieron, un nuevo pago por parte del seguro social se estará realizando el lunes 3 de abril. Pese a que no supo precisar el monto, sostuvo que sería un desembolso importante.

“La información que manejamos y que tengo corroborado a través del representante de la Feprinco (Federación de la Producción, la Industria y el Comercio) en el IPS, es que el Consejo de Administración aprobó una ampliación del préstamo (existente) y se le autorizó al presidente (Vicente Bataglia) a que pueda negociar con los bancos. Se formalizó (la línea de crédito) y son dos bancos los que se harán cargo de la deuda. Tienen previsto realizar un siguiente pago para el 3 de abril. Esa es la información que manejamos”, dijo García.

El pasado 21 de marzo, el Consejo de Administración del IPS aprobó la gestión de un nuevo millonario préstamo de poco más de G. 1 billón. Este importante montó se suma a las líneas de crédito previamente aprobadas por la previsional que rondan los G. 625.000 millones hasta enero del 2023.

Cancelación de la deuda se podría dar en abril, dicen

El representante de la Cifarma refirió que la cancelación de la deuda del IPS se podría dar incluso durante el mes que va iniciar.

“En el mes de abril puede ser que puedan cancelar todas las obligaciones porque podría haber otro desembolso durante el mes. Pero la primera información asegurada es que se hará un pago el 3 de abril”, sostuvo.

Sobre cuánto ya pagó el IPS y cuánto es lo que aún debe, García informó que la institución abonó a la fecha un total de US$ 60 millones de los US$ 240 millones acumulados hasta el mes de octubre del año pasado.

“Si tenemos en cuenta aquel cierre que se hizo al 31 de octubre que sumó US$ 240 millones, se pagó hasta ahora US$ 60 millones; US$ 40 millones en diciembre y US$ 20 millones en febrero. Está pendiente US$ 180 millones”, dijo.

Pese a millonarios préstamos, en el IPS falta todo, denuncian asegurados

El nuevo millonario pago se estará realizando en medio de quejas por la falta de diversos fármacos, algunos sumamente básicos como losartán, utilizado por pacientes con hipertensión. El medicamento no está disponible en el seguro social desde hace unos seis meses, según las denuncias.

“Hace seis meses que no encuentro mis medicamentos”, fue la denuncia realizada a ABC por Vidalia Núñez, quien como paciente crónica consume diosmina, losartán y pregabalina.

Alejandro Candado, otro asegurado del IPS, también denunció que tras aguardar por una cirugía que debía realizarse, le informaron el día de la operación, que el procedimiento médico no podía realizarse por falta de personal. Refirió que además tuvo que adquirir los insumos que debían utilizarse en la cirugía.

“Esto es inhumano. Necesitamos un IPS con presidente y médicos capaces. Dejemos de meter gente por política. Con la salud de los asegurados no se juega; a ellos (autoridades del IPS) ni les importamos nosotros cuando pagan las deudas a los proveedores de los medicamentos”, criticó.

Blanca Ruiz Díaz lamentó por su parte que pese a abonar mensualmente por el seguro social, no se disponga de los medicamentos que se requieren. Conforme la denuncia de la asegurada, en el IPS no hay ni siquiera paracetamol. “No hay en losartán, paracetamol ni codeína”, reclamó.

A diario, los aportantes del seguro social denuncian diversas carencias, así como mala atención en general.