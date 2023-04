Día Mundial del Autismo, recordado con una sentata frente al Ministerio de Salud

Lourdes Ortiz, madre de un niño con autismo y participante de esta sentata que reclama al Estado paraguayo la atención del trastorno autista, recordó el Día de Concientización del Autismo.

Los padres que concurrieron a la sentata exigen los servicios públicos de calidad para todos los niños a nivel nacional. Por ejemplo, diversos tipos de terapias “ocupacionales, psicología, fonoaudiología, neurólogos, cuya atención se dé en forma gratuita porque hay muchas familias que no tienen la posibilidad de pagar por estos servicios”.

Los niños tienen diversas necesidades: “Por lo menos se recomienda dos a tres terapias de cada especialidad en la semana y sabemos que una consulta mínimo te sale G. 150.000″.

El presidente de TEA Paraguay, Édgar Gómez Leiva, refirió que “nosotros somos papás de personas con autismo, estamos acá menos del 1%, porque en Paraguay no hay cifras definitivas, pero calculamos que hay 158 mil personas con autismo”.

Día Mundial del Autismo: los padres quieren que se implemente la ley

“En el 2018 se aprobó la ley que crea el Programa Nacional de atención integral al Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el 2020 se reglamentó dicha ley y en el 2021 se sacó una resolución en el Ministerio de Salud”, relató.

Añadió: “A partir de ahí fueron papeles, tuvimos un plan que se aprobó también, pero a la hora de implementar tenemos problemas. No puede ser que tan lento sea el Estado para implementar una ley y por eso convocamos a esta sentata. Ojalá que las autoridades de este gobierno y los candidatos quieran firmar un compromiso de ocho puntos: cinco puntos de la ley y tres fuera de ella”, sostuvo.

“Si se llega a aplicar la ley, en el país necesitamos terapias de fonoaudiología, psicomotricidad, psicopedagogía, neurología y otras alternativas que solo se concentran en Asunción y Central, que atienden en promedio a 500 personas anualmente”, detalló.

“Si naciste en el interior y sos de condición vulnerable económicamente, ya no hay ninguna oportunidad. Entonces, la implementación implica tener un interlocutor válido dentro del Ministerio de Salud que coordine y articule todos los servicios dentro del servicio público y se pueda extender al interior del país”, remarcó.

Día Mundial del Autismo, con necesidad de centros también en el interior

En cada cabecera departamental tener un centro de referencia del autismo es lo que plantea este grupo de padres.

“Nosotros vemos que como este es un trastorno necesitamos salas sensoriales, profesionales especialistas. Sumando los guaraníes, no es tanto en el presupuesto. Costaría de cinco a siete millones de dólares, y cuando se implemente totalmente no pasaría de 30 millones de dólares anuales, que para un Estado y en salud no es mucha plata”, acotó.

El Ministerio de Salud solamente tiene especialistas “en Acosta Ñú y servicios esporádicos en el Centro Día, en el Centro de Salud Nº 3, Calle’í San Lorenzo y Senadis, que brindan algo de servicio”, lamentó.

Gómez Leiva señaló: “No dan abasto porque la cola de espera en Acosta Ñú es de 2 mil personas. Y en el interior no hay posibilidades”, finalizó.