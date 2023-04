Posturas divididas en el Consejo de Magistratura ante audios filtrados de Paciello

Hay posturas divididas en el Consejo de la Magistratura respecto a los audios filtrados. El senador Pedro Santa Cruz anunció que tras escuchar a Óscar Paciello sentará postura al respecto. Otros indican que se trata de una vendetta del consejero Jorge Bogarín Alfonso, ya que el grupo encabezado por Paciello apoyó su salida del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la vez le pidió que renuncie al Consejo de la Magistratura.

Un tercer frente sostiene que así como a Bogarín se le pidió la renuncia tras ser declarado significativamente corrupto, también se le debería pedir a Paciello por conversar con Raúl Fernández Lipmann, entonces secretario de Óscar González Daher, para que intervenga en una causa, en la cual el ahora presidente del CM intervenía como abogado.

En el audio difundido en su momento por ABC Cardinal Paciello le pregunta a Fernández Lippmann si conoce a la camarista Antonia López de Gómez, a lo que el exsecretario del JEM le responde que es su “amigaite”.

Paciello le cuenta a su interlocutor que a su cliente ya le dijo que “vamos a ganar sí o sí”, y a la vez le asegura a Fernández Lippmann que ya se tiene “la plata depositada, así que de allí tenemos los honorarios y todo lo que tengamos que dejar por el camino, en la cuenta judicial, así que seguros estamos”.

Lo que explicó Paciello

Consultado al respecto, Paciello dijo que es una situación que le ha tocado cuando ejercía la profesión, no se dio en el cargo que detenta actualmente (consejero y miembro del JEM).

“Reitero, este tipo de injusticias es lo que me ha motivado a lanzarme para acceder al cargo, y estamos corrigiendo muchas cosas y obviamente esta es la reacción de mucha gente que se ve afectada”, justificó.

Óscar Paciello explicó que es un caso en el que aparentemente hubo una mala ubicación del título de una propiedad del que habían tomado posesión y se demandó la reivindicación del inmueble, sin considerar que sus representados estaban allí hace más de 60 años.

“Cuando se hace lugar a la demanda de reivindicación, el juez le hizo tomar posesión de la estancia con una notificación en secretaría a los demandados. Lamentablemente tengo que recordarme de Óscar González Daher, a quien recurrí en el Jurado y le dije que era una barbaridad, que iba a denunciar al juez, que iba a plantear un incidente de nulidad, y me respondió que si”, agregó.

Sin embargo, el mismo juez al que iba a denunciar, se comunicó con Paciello para decirle que la posesión que realizó, la hizo por un pedido que salió del mismo órgano encargado de juzgar el actuar de jueces y fiscales.

“Salgo del JEM y me llaman desde un número desconocido al que atendí recién en la cuarta vez, y me dice que era el juez al que estaba por denunciar y me cuenta que hizo lo que hizo porque desde el JEM le pidieron que lo haga”, relató Paciello sobre el caso.