Paciello afirmó que fallo en su contra no afectó evaluación de candidata a ministra de la Corte

Luego de que reflotara el audio en el que Óscar Paciello pide hablar con la jueza Antonia López a Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el presidente del Consejo de la Magistratura aseguró que el fallo en su contra no puede ser prioridad ante la evaluación de una candidata a la Corte.

“No puedo dar prioridad a aquel fallo en mi contra en su evaluación, la cual era altamente satisfactoria para todos los miembros del Consejo de la Magistratura, por eso yo voté porque integre la terna para el cargo que estaba ejerciendo”, recalcó sobre el proceso en el que la magistrada concursó para integrar la terna para ministra de la Corte Suprema de Justicia.

Explicó que el fallo en su contra por parte de la magistrada se dio en un caso que llevó en el fuero civil donde se cometieron varias arbitrariedades, lo que motivaba a todos los profesionales acudir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para “saber que pasaba”.

“Era una necesidad en la práctica. Se trae de nuevo al tapete porque estamos actuando con fuerza y firmeza, cambiando el sistema. A raíz de esa situación, a todas luces improcedente, yo me he postulado al cargo, para tratar de corregir de adentro lo que se estaba haciendo mal, no para repetir los mismos vicios del pasado”, agregó.

Paciello admitió que recurrió a González Daher

Óscar Paciello explicó que en un caso de la familia López, en el que ejerció la representación legal, aparentemente hubo una mala ubicación del titulo de una propiedad del que habían tomado posesión y se demandó la reivindicación del inmueble, sin considerar que sus representados estaban allí hace más de 60 años.

“Cuando se hace lugar a la demanda de reivindicación, el juez le hizo tomar posesión de la estancia con una notificación en secretaría a los demandados. Lamentablemente tengo que recordarme de Óscar González Daher, a quien recurrí en el Jurado y le dije que era una barbaridad, que iba a denunciar al juez, que iba a plantear un incidente de nulidad, y me respondió que si”, agregó.

Sin embargo, el mismo juez al que iba a denunciar, se comunicó con Paciello, para decirle que la posesión que realizó, la hizo por un pedido que salió del mismo órgano encargado de juzgar el actuar de jueces y fiscales.



“Salgo del JEM y me llaman desde un número desconocido al que atendí recién en la cuarta vez, y me dice que era el juez al que estaba por denunciar y me cuenta que hizo lo que hizo porque desde el JEM le pidieron que lo haga”, relató.