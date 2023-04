Los 433 empedrados de San Lorenzo: venció contrato y solo se realizó el 50 % del total de obras

Según informó el director de Vialidad de la Municipalidad de San Lorenzo, el Ing. Rubén Cabral, el contrato venció el abril de este año. “El contrato venció este abril pasado. Hasta el momento se alcanzó el 50% de cuadras empedradas. Se empezó con los trabajos en noviembre del año pasado, pero tenemos que tener en cuenta que hubo lluvias, y que hay factores a nuestro favor como es el faltante de piedras que es el material con que se hacen los empedrados”, manifestó.

Cabral explicó, que para el proyecto se contrató a 12 empresas. Mencionó a algunos como: Aniba S.A.; C.O.G Emprendimiento S.A.; Mega Imp. S.A.; Aponte Lotorre S.A.; Carlos Marcelino Chávez Mendoza; Constructora Pereira Thalmann S.R.L.; Hugo Rubén Meza Bogado; Ingeniería Técnica Paraguaya; Intec Ingeniería S.A.E.; Oscar Morel OseSES; entre otros.

Según, Felipe Salomón (ANR), intendente de la ciudad de San Lorenzo, la inversión es de G. 26.000 millones plurianual con los recursos del Royaltíes. “La mayoría de las empresas están cumpliendo; sin embargo, hay empresas que se están retrasando. Se pagan en dos años, pero, si no cumplen, no vamos a pagar”, dijo Salomón.

Sin embargo, tanto la versión del Intendente como del Director de Vialidad, fue refutada por una pobladora del barrio Reducto, que ayudó varias semanas a un contratista que trabajó en la calle de su vivienda en la contracción de los empedrados. El contratista de una empresa, que no especificó nombre, le manifestó que no estarían trabajando mientras no reciban el pago para los personales.

“Estábamos muy ilusionados. El contratista nos dijo que no pagaríamos nada y que iba a pasar el empedrado en nuestra cuadra, pero hace más de un mes que el señor que estaba trabajado nos dijo que no había más piedra negra, que era caro y que la empresa no le estaba pagando más. Por eso paró la construcción de los empedrados”, refirió Fidelina Pavón de la calle San Isidro del barrio Reducto.