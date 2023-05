Emprendedor resalta la importancia del cultivo de alimentos en las casas

Cada vez son más las personas que se proyectan a emprender una huerta en casa. De todas ellas, la mayoría la hacen pensando en el autoconsumo, que es una alternativa muy eficaz para contar con los productos que buscamos diariamente en el mercado tradicional.

Ángel Ayala, un joven emprendedor de Caacupé, relató que siente una gran satisfacción llevar adelante este trabajo que hoy en día es muy útil para él y su familia.

Explicó que empezó con la huerta desde muy pequeño con la ayuda de sus padres. “Este trabajo lo creamos en el terreno de mi familia, probamos hacerlo con variedad de hortalizas para el autoconsumo y realmente es muy bueno”, expresó.

Ayala resaltó que mediante los conocimientos empíricos que aprendió de sus padres hoy puede realizar los cuidados correctos para poder obtener una buena producción.

El emprendedor destacó además que la huerta en sí tiene un significado muy grande para el porque prácticamente creció en ese espacio donde hoy justamente produce alimentos con su familia. “Desde niño estuve en ese terreno y por eso este lugar es un pilar fundamental para la economía de la familia porque nos autoabastece y nos abasteció siempre de forma muy favorable”, expresó.

En un pequeño predio se pueden apreciar las cosechas de lechuga, perejil, tomate, zanahoria y remolacha. “Todos son frescos y saludables, lo mejor es que no utilizamos ningún remedio que pueda alterar el desarrollo de estos alimentos, todo sale de forma natural”, indicó. Actualmente, cuentan con lechugas que están a G. 35.000 la docena.

En la pandemia la huerta fue un sustento importante

Ángel Ayala recordó la época difícil de la pandemia y mencionó que contar con una huerta de autoconsumo fue primordial. “Fue en ese momento que nos dimos cuenta que la huerta de autoconsumo es indispensable”, indicó.

“En aquella época no teníamos trabajo, no podíamos salir a ningún lugar, y con lo que sacábamos de la huerta nos sustentamos muy bien”, resaltó. Agregó que en ese entonces incluso pudieron proveer de hortalizas a varias familias que no podían salir de sus hogares por el virus, así también las despensas y supermercados se surtían de la huerta.

El emprendedor señaló que todos pueden tener su propio cultivo en casa y mantenerlo con cuidados básicos que les pueden brindar muy buenos resultados. Instó a la población en general trabar en la huerta porque es muy satisfactorio contar con los alimentos a mano. “Ahora nosotros ya no compramos del super y ahorramos bastante porque nuestra producción nos abastece perfectamente”, aseguró.

Asimismo agradeció a su familia por haberle heredado este noble trabajo al que si uno le pone amor y perseverancia se puede salir adelante. Finalmente instó a los emprendedores a perseverar y a luchar por sus propósitos, y que si aspiran crear algo, que lo hagan porque todo es cuestión de animarse y empezar.