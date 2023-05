Video: la insólita forma en que robaron a una perrita salchicha en Lambaré

A través de redes sociales, Silvia Jojot hizo un posteo con los detalles de su perrita salchicha arlequín negra con motas grises. Además difundió un video donde se observa cómo una desconocida se lleva a su mascota, luego de alzarla a su automóvil.

La denuncia indica que “Serafina” se fue el 2 de mayo de su casa por la tarde y que tiene dos meses de haber nacido. La zona desde donde se escapó es la calle Bogotá esquina Teniente Mazzo del barrio San Isidro de Lambaré.

“Tuve una emergencia de salud, y salí apurada de mi casa. Por una desatención en ese momento complicado supongo me habrá seguido y como el portón cierra un poco lento, no me di cuenta y quedó afuera”, indicó Silvia.

“No pretendemos hacer ningún escrache ni cuestionar a quienes lo tienen. Simplemente recuperarla y agradecer a quien la cuidó durante este tiempo”, aclaró a ABC.

Dejó un número de teléfono en el que las personas que la vieron pueden comunicarse. El contacto es: 0981 44 96 18.

Perrita salchicha robada: mujer no buscó a dueña y llevó al can

De acuerdo al circuito cerrado de una vivienda que está frente a la calle donde la perrita fue alzada, se puede notar la aparición de un auto Toyota color blanco. Del mismo descendió una mujer que desde un primer momento parecía que llamaba al animal para alzarlo.

En las imágenes también se observa que hay una niña dentro del vehículo, pero ella no se bajó. A “Serafina” se la ve bastante desconcertada porque va de una vereda a otra, hasta que la mujer logra apoderarse de ella.

Tras tenerla en sus brazos, inmediatamente subió a su rodado y se marcharon del lugar.

Silvia comentó además que colocaron carteles de su búsqueda en las calles, pues hace una semana que están detrás de su paradero.