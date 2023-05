Buscarán implementar carriles exclusivos para buses del transporte público

Óscar Stark, viceministro de Transporte, explicó que se encuentran trabajando en la reingeniería de todo el sistema de transporte público, principalmente en el área metropolitana de Asunción. El objetivo es “priorizar al transporte público por sobre el transporte privado”, señaló.

“Tenemos que tratar de migrar hacia la utilización del transporte público con incentivos, que tienen que ver con darle más espacios al transporte público en las calles y avenidas”, aseguró.

En ese sentido, el viceministro expresó que “eso se hace a través de carriles exclusivos”. “Nuestro problema está limitado a pocas horas al día, tener un control estricto de que no puedan ingresar los autos particulares en los carriles de los buses en dos horas a la mañana y dos horas a la tarde que va a generar que la velocidad promedio de los buses sea más alta”, puntualizó.

Aseguró que ya se tienen estudios hechos en algunos corredores, como el de las avenidas Eusebio Ayala, Colón, Artigas y Aviadores del Chaco, en las se pueden implementar estos “carriles exclusivos” en el corto plazo.

“Tuvimos algunas reuniones con la Municipalidad de Asunción y ellos también están interesados en avanzar en esta dirección”, detalló.

“Después vamos a tener que hablar con el resto de las municipalidades, y pedir la colaboración de la Policía de Tránsito porque los carriles exclusivos depende básicamente del control y de la Patrulla Caminera en los casos que son rutas internacionales, como la ruta Mariscal Estigarribia o la ruta Transchaco”, añadió.

Buses “expresos”

Por otro lado, el viceministro de Transporte manifestó que otras de las propuestas consiste en la implementación de “buses expresos”.

“El servicio expreso es un bus que tiene marcado con un cartel que es “expreso”, que uno toma en San Lorenzo y se detiene solamente una o dos veces hasta llegar al centro de Asunción y eso permite una velocidad mucho más alta”, lo que significa que las personas lleguen más rápido a destino, explicó.

“Esta situación está pasando de hecho porque cuando se llena el bus ya no sube más gente, pero la gente no puede saber si ese bus va a parar o no va a parar y eso es fácil de hacer, y nosotros podemos hacerlo a través de una resolución y conversando con las empresas de transporte”, puntualizó Stark.