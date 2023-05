Logró operarse gratis en Brasil mientras que en Paraguay le pedían “G. 40 millones”

Hace 5 años Carlos Benítez, de Amambay, comenzó a sentir dolores muy intensos en la cadera y rápidamente dejó de caminar a tal punto que tuvo que dejar de trabajar como chofer y ahora se dedica a la venta de productos relacionados a juegos de azar, desde su silla de ruedas.

Comenta además que si bien un tiempo trabajó como chofer repartidor en una panadería, también fue camillero del Hospital de Amambay.

Tras quedar sin movilidad, recurrió a otros centros asistenciales, como el Hospital de Clínicas y el Instituto del Cáncer. Sin embargo no recibió un diagnóstico sobre su parálisis.

“Debía preparar unos G. 40 millones”

Todo empeoró- cuenta el hombre que reside en Curuguaty-, cuando sufrió un accidente y terminó con la cadera rota, por lo cual debía operarse.

En el hospital de Curuguaty le dijeron que debía llegar a la capital del país para una mejor atención, pero que tenía que preparar unos G. 40 millones para la prótesis que implicaría la cirugía.

“Mi hermano, eso me asustó. Yo soy una persona humilde. ¿De dónde voy a sacar esa plata?”, expresó don Carlos en conversación con ABC Color.

Benítez es de condición humilde, vive con su esposa y tres hijos, asegura que el monto era imposible de obtener.

Finalmente familiares le ayudaron con los trámites para que pueda ser atendido en Brasil, en la ciudad de Paranhos, estado de Mato Grosso do Sul.

Narró que hace tres meses fue operado y que le colocaron “platino y tornillos” y aunque aún no recupera la movilidad, se muestra agradecido, ya que el tratamiento sigue. En semanas más, debe volver al hospital del vecino país.

“Allá me atendieron bien. Debo volver en unos días para otra cirugía y estudios para ver si puedo caminar. Me dijeron que es muy raro que haya dejado de caminar de la nada, y los doctores de Brasil me dieron esperanzas de que volveré a caminar”, manifiesta en guaraní.

Carlos Benítez dijo también que no deberá pagar absolutamente nada por el tratamiento que se vendrá, pero sí costear los gastos de estadía en el país vecino.

Ahora espera con gran esperanza volver a caminar y conocer un diagnóstico certero sobre su estado de salud.

Necesita ayuda

Si bien el tratamiento en Brasil no tiene costo, Carlos Benítez debe costear su traslado, para lo que necesita la suma de G. 1.500.000. Para ayudas, habilitó el número (0985) 522-807.