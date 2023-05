Bicisenda en Fernando de la Mora: intendente no permitirá ningún atropello, afirma

En contacto con ABC TV, Alcides Riveros, jefe comunal de Fernando de la Mora fue consultado de si tiene conocimiento que una oenegé está promocionando que el proyecto de una bicisenda en este distrito sigue en pie y avanzando. Al respecto dijo que no está al tanto de ningún cambio, luego del rechazo tanto de él como de los concejales.

“Ellos construyeron una parte y luego de la prohibición de la Junta Municipal, ya no se hizo más nada”, aseguró Riveros.

Agregó que no hay una innovación ni autorización del municipio para instalar esta vía. Incluso que no hubo reunión, “a no ser que ellos se hayan reunido con otro intendente”, ironizó el entrevistado.

“Mañana tomaré los recaudos y no voy a permitir ningún atropello”, afirmó.

Hizo un recorrido en zona norte y no vio nada de avance

Comentó que estuvo por varias calles de zona norte y confirmó que en realidad no hay avance. Expresó lo que le dijo el viceministro de Transporte Óscar Stark recientemente durante una reunión con la Koica.

Stark le señaló que hay un problema de bicisenda en esta ciudad, “oportunamente tendremos una reunión sobre ese tema”. Riveros que alegó ser conocido de hace años de Stark, mencionó que no sabe si el viceministro está operando para la bicisenda, pero le manifestó que autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, le van a visitar.

“Vamos a demostrar que aquí gobierna el pueblo no gente de afuera”, sentenció el intendente fernandino.

