Caso Metrobús: ratifican embargo de G. 36.000 millones de cuentas de Jiménez Gaona y otros

El Tribunal de Apelación Penal integrado por los magistrados Bibiana Teresita Benítez Faría, Andrea Cristina Vera Aldana y Arnulfo Arias Maldonado confirmó, a través del AI Nº 104, el embargo preventivo de la suma de G. 36.456.970.944 sobre cada una de las cuentas de los procesados en el caso Metrobús, hasta completar la suma de G. 109.370.912.833.

La resolución de la Cámara de Apelación confirma el AI Nº 48, que ordena el embargo de dinero de las cuentas financieras registradas a nombre del exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el exgerente del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger.

La defensa de los incoados, ejercida por los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, señaló “la resolución impugnada es contraria al derecho y debe ser anulada porque no argumentó válidamente la existencia de un daño patrimonial en concreto causado por los procesados”.

Para la defensa, “en ninguna parte del Acta de Imputación, el Ministerio Público hizo referencia específica de qué o cuánto fue el perjuicio patrimonial causado o no evitado por los imputados, dentro de su posición de garante, con dominio del hecho, de forma dolosa, activa u omisivamente, en concreto la falta de un supuesto perjuicio patrimonial determinado en concreto, coloca a esta defensa técnica y material en total estado de indefensión”.

Mientras que para la fiscala María Estefanía González fue “a consecuencia de la falta de previsión, coordinación, supervisión y control de las actividades del desarrollo del proyecto Programa, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno” (Metrobús), se desembolsaron 29 certificaciones por un valor de US$ 29.000.000 (veintinueve millones de dólares) por obras que no cumplen las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad”.

Y añadió la representante del Ministerio Público que “las obras pagadas no son de utilidad alguna para la ciudadanía y para peor del caso, a la fecha las obras ya fueron demolidas”.

Para el Tribunal, “la medida cautelar otorgada en estos autos ha sido decretada bajo suficientes elementos de juicio determinados en el acta de imputación y conforme a las disposiciones legales que rigen la materia”.

Auditoría al proyecto Metrobús detectó irregularidades

En un informe de auditoría de más de 480 páginas, la Contraloría realizó en total 77 observaciones, de las cuales 11 sirvieron de base para la imputación formulada por la fiscala María Estefanía González contra el extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el exgerente del Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, por el hecho punible de lesión de confianza.

Dicho documento está agregado a la investigación fiscal que se abrió tras la denuncia del ingeniero Ricardo Hermann Pankow Noguera, el 28 de mayo de 2018, con relación a supuestas irregularidades cometidas durante las obras de construcción del proyecto Metrobús.

De acuerdo con datos señalados en la imputación, al momento de la firma del Contrato SG Nº 100/2016 entre el entonces ministro de obras Ramón Jiménez Gaona y la empresa Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, el valor era de G. 300.417.120.672. Sin embargo, con los varios ajustes que se dieron, tuvo un incremento del 34% llegando a G. 403.900.791.062, y el perjuicio total a las arcas del Estado, según el Ministerio Público‬, ascendió a US$ 29 millones.

En el marco de esta causa, el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó el embargo sobre las cuentas bancarias de Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz de la suma de G. 36.456.970.944 de cada una de ellas, totalizando el valor de G. 109.370.912.833, que representa el monto de los pagos realizados por los incoados durante su administración en el MOPC.

Proceso a Jiménez Gaona

El juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió, en abril pasado, la imputación por supuesta lesión de confianza contra al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y otros dos exfuncionarios del Gobierno, en el marco de la investigación sobre el fallido proyecto del metrobús.

El Ministerio Público había imputado el 11 de abril pasado a Jiménez Gaona, a la exviceministra de Finanzas María Regina Benítez y al exgerente de la obra del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz por supuesta lesión de confianza, por el presunto incumplimiento de las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra, lo que impidió la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA.