Decano de Arquitectura desconoce existencia de “trabajadores fantasma”

El arquitecto José Gregorio Insfrán, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNA, señaló que recibió con mucha preocupación la presencia de la Fiscalía, que le sorprendió totalmente, porque todavía no le comunicaron oficialmente cuál sería el motivo, aseguró.

Insfrán señaló que tienen funcionarios de “patio” en la Facultad pero que no tienen la capacidad de hacer obras complejas como las que supuestamente hicieron. Agregó que normalmente se llama a licitación y que gana el precio más bajo, pero estos son trabajos de mantenimiento que se pueden hacer con personales contratados para cada trabajo.

El decano negó que haya funcionarios fantasma y le sorprende totalmente esta situación. Señaló que todos los pagos que se hicieron en la FADA fueron por obras realizadas.

Con respecto a Enmanuel Ingeniería, la empresa que supuestamente está involucrada, señaló que desconoce en particular el caso, debido a que trabajan con varias empresas. Con respecto a lo que manifestaron los estudiantes que escucharon que los denunciantes serían sacados de la facultad, manifestó que no hay nadie despedido. Aseguró que él no firmó ninguna desvinculación en lo que va del mes.

