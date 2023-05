Investigan a “funcionarios fantasmas” y millonarios pagos por obras en facultad de la UNA

Ante sospechas de pagos irregulares por obras a empresas tercerizadas y millonarios desembolsos para “funcionarios fantasma” en la Facultad de Arquitectura de la UNA (Fada), los fiscales Osmar Legal y Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, realizaron esta mañana dos allanamientos; uno en la sede de la institución y otro en el local de uno de los supuestos proveedores de la casa de estudios.

Legal explicó que la sospecha es que la facultad adjudicó obras de albañilería, herrería y otros, mediante contratos directos, pero los trabajos habrían sido realizados por los propios funcionarios permanentes de la institución universitaria.

El Ministerio Público sospecha que los directivos de la Facultad de Arquitectura simularon la adjudicación para estas obras y pagaron aproximadamente G. 150 millones por cada proyecto, cuando en realidad las obras fueron hechas por los propios funcionarios de la institución.

El fiscal anticorrupción puntualizó que la punta de lanza de la investigación es sobre el contrato firmado con la empresa Enmanuel Ingeniería y que, a priori, podrían ser imputados el decano de la facultad, Prof. Arq. José Gregorio Insfrán Guerrero; y el director administrativo de la institución, Lic. Luis David Jiménez Prieto.

Esquema de “funcionarios fantasmas” en Arquitectura - UNA

Legal informó que se sospecha también que la Facultad de Arquitectura de la UNA realizó pagos, desde el año pasado, a “funcionarios fantasmas”, ya que estas personas nunca trabajaron en la institución, pero la institución les deposita mensualmente sumas desde G. 2.200.000 y hasta G. 8 millones.

El agente del Ministerio Público puntualizó que el caso surge con una denuncia presentada por los propios funcionarios permanentes de la facultad y que, en los dos allanamientos realizados hoy se incautaron documentaciones sobre los contratos y las adjudicaciones para diversas obras, por montos cercanos a los G. 150 millones, por cada proyecto.

Legal resaltó que los directivos de la institución universitaria obtenían las documentaciones de personas que integraban las nóminas de empleados de empresas proveedores de la Facultad de Arquitectura, con las que supuestamente simularon la firma de contratos para que sean funcionarios.

“El cobro de esos salarios probablemente se repartían entre los directivos de la facultad. Esa es la sospecha que tenemos, pero ahora tenemos que probar objetivamente esos hechos”, resaltó el agente fiscal interviniente.

Legal puntualizó que la Dirección de Talento Humano de la institución habilitó planillas para que estos “funcionarios fantasmas” puedan justificar su asistencia, teniendo en cuenta que fueron beneficiados con la exclusión de la marcación digital.

Agregó que luego de la presentación de la denuncia en contra del presunto esquema, los supuestos responsables crearon documentaciones para justificar las erogaciones. Es decir, habrían incurrido en producción de documentos no auténticos tras ser descubiertos.

Decano de Arquitectura - Una no sabe por qué es el allanamiento, dice

El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (Fada) de la Una, arquitecto José Gregorio Insfrán, dijo a ABC que no sabe qué investiga el fiscal Legal y que no fue informado de lo que se busca durante el allanamiento.

“No nos dijeron absolutamente nada. Le pregunté yo al fiscal (...) Le pregunté cuál era la causa y quién era el demandante y me dijo, ya le voy a informar en su momento. Este es el momento en que todavía no me informó”, indicó Insfrán. “Supongo que mañana nos vamos a enterar de qué se trata”, agregó, incluso cuando también reconoció que escuchó lo que el fiscal dijo en entrevista con medios de comunicación.

Estudiantes convocarán a asamblea para acompañar la denuncia

Entretanto, estudiantes de la Fada se están organizando para exigir transparencia dentro de la facultad y también para acompañar al funcionario de la institución que denunció el supuesto hecho de corrupción.

“Lo que principalmente nos preocupa es que el funcionario que denunció, el administrador financiero supuestamente le habría dicho que ya no venga más a trabajar. Estamos muy alertas ante la falta de transparencia y la situación de precariedad en los cuidados de los derechos laborales de los trabajadores”, explicó la estudiante Viviana Genes.

La joven adelantó que emitirán comunicados y llamarán a plenaria “para que todos los procesos sean lo más transparentes posible y estar atentos a como siga la investigación, porque es dinero público, de una universidad que es nuestra”.