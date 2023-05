“Ya no tienen argumentos para retenerlo”, dice Paredes sobre Payo Cubas

Payo Cubas debe ser liberado, pues no hay argumentos para retenerlo, según afirma Yolanda Paredes, la abogada y esposa del excandidato a la presidencia de la República.

La defensora sostuvo que el juez Yean Paul López ya no tiene argumentos para seguir reteniendo al político e incluso expresó que ofrecieron como garantías de arraigo una propiedad valuada en US$ 500.000 y US$ 2 millones, pero igual siguen sin liberar a Cubas.

Explicó que las garantías materiales fueron ofrecidas por un amigo de Cubas. “Supuestamente dicen que está acusado de delitos ‘gravísimos’ que atentan contra el Estado paraguayo. Hoy nuevamente le confirmaron en prisión”, lamentó la profesional.

Criticó que, mientras tanto, están libres imputados como Erico Galeano, cuyos casos relacionados con el narcotráfico se cajonean.

Payo Cubas: “Ya tenía que haber estado libre”, dice Paredes

La jurista se preguntó por cuánto tiempo más tendrán detenido a Cubas, pues ya cumplieron con todas las condiciones que exige el Código Procesal Penal. “En condiciones normales Payo ya tenía que haber estado libre. Además, las expectativas de penas tampoco justifican porque en todas ellas hablamos de tentativa y no de hechos consumados”, alegó la defensora de Cubas.

Recordó a las autoridades que en nuestro país la prisión es una medida excepcional. “Normalmente se tiene que dar la libertad del imputado para que ejerza su defensa, y una vez que se comprueba el delito se dictan las medidas, pero no se dan los presupuestos con Payo”, señaló.

Enfatizó que todos los escritos que presentaron hasta ahora, de nulidad, reposición, apelación e incluso habeas corpus, fueron negados.

La defensora opinó que hay una “bajada de línea política” contra Paraguayo Cubas. Aseveró que “no puede ser que los ministros de la Sala Penal de la Corte avalen esto”.

“El celular de Erico no está secuestrado, el de Payo sí”

Otro punto irónico mencionado por Yolanda Paredes es que sí extrajeron datos del celular de Payo, sin embargo, en otra ocasión se negaron a extraer datos del celular de los sospechados de ordenar balear el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Paredes cree que hay una “orden superior” contra Cubas. “Estamos llegando al mismo nivel de persecución de la dictadura en cuanto a libertades públicas y violación del derecho a la intimidad. No puede ser que el celular de Erico Galeano no esté secuestrado y el de Payo sí”, cuestionó la abogada.

Lamentó que el narcotráfico ligado a un nuevo gobierno no se investigue. “Eso sí es atentar contra el orden constitucional de Paraguay y los celulares de estos personajes están sueltos”, expresó.

Resaltó que Cubas no se negó a que se revise su teléfono celular, no obstante critican que no se mida con esa misma vara a otros imputados.

No participará en proclamación

Comentó que si bien es senadora electa, no participará en la proclamación en el Banco Central del Paraguay (BCP) pues sus condiciones éticas y morales no se lo permiten.

“No puedo asistir a un evento donde certificados serán entregados por quienes impulsaron el fraude en las elecciones”, dijo.

Recordó que tienen dos denuncias penales hechas por fraude, una antes de las elecciones y otra después.

“Es un acto administrativo, luego pasaré por la administración a retirar el certificado. Del juramento sí participaré”, señaló la senadora electa.

Con respecto a los demás congresistas electos de su partido, manifestó que no hay bajada de línea y que ellos son libres de decidir si asisten o no.