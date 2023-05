Reportan avistamiento de una yarará en la Costanera de Asunción: ¿Es normal?

En la red social Twitter se hizo viral una publicación donde detallaban un supuesto aumento de la presencia de serpientes en la Costanera de Asunción, específicamente las yararás, que son venenosas.

Al respecto, especialistas detallan que en los alrededores de la Costanera llega a ser hasta común el avistamiento de estas serpientes al tratarse de una zona de la ribera, pero a la vez, sostienen que las obras en zona de la Costanera Norte y por el Puente Héroes del Chaco podrían generar que los ofidios estén en movimiento constante.

Entre ellos, Adrián Pereira, del programa Snake’s Blues, sostuvo que es “relativo” hablar sobre si es que hay una mayor presencia de yararás en la Costanera, ya que se debería analizar estadísticas previas y también sostuvo que cada vez se va despojando más hábitat a varias especies de animales, incluyendo las serpientes.

Asimismo, confirmó que la yarará es venenosa, sin embargo, enfatizó que este reptil no estaría buscando ningún tipo de contacto con el ser humano y solo llegaría a atacar si es para defenderse o se siente amenazada.

“Que sea una serpiente venenosa no indica que tenga que aumentar la cantidad de muertes por serpientes; desde 1986 Uruguay no tiene muertes por serpientes y no es porque no tengan serpientes venenosas porque tienen muchas, sino porque su sistema de salud y educación mejoró”, expresó Pereira.

Yarará en la Costanera: “No es algo raro”

Por otra parte, el joven Mario Bóveda Suárez (21) uno de los administradores del grupo “Serpientes del Paraguay” en la red social Facebook y especialista en estos reptiles, también dio su opinión referente al reporte de este avistamiento en la Costanera de Asunción.

“No es algo raro que nos lleguen registros de esa zona”, aseguró en referencia a la presencia de serpientes, explicando a la vez que esto puede ocurrir por varios factores, entre ellos, una leve crecida del río y también las distintas obras que generan un desplazamiento de estos animales al sentirse acorralados.

Además, también enfatizó que las serpientes no buscan un contacto con los seres humanos, sino que abandonan la zona húmeda buscando un lugar seguro para encontrar alimento; se las puede ver enrolladas y esperando a algún ratón, sapitos o ranitas con las que se pueda alimentar y luego volver a esconderse.

“No es que se quedan ahí hasta el día siguiente. Normalmente la actividad de este tipo de serpientes es a la tardecita”, explicó Bóveda, resaltando también que se debe evitar tocarlas o manipularlas sin estar preparados, ya que esto se hace únicamente en rescates o reubicaciones realizadas por profesionales.

Serpientes del Paraguay

Por otra parte, en referencia al grupo “Serpientes del Paraguay”, el estudiante explicó que fue creado hace unos cinco años y ahora toda persona interesada en aprender o conocer más sobre estos animales en nuestro país, puede hacerlo ingresando a este grupo en Facebook, que también tiene sus reglas.

Ahora este grupo es popular y en el pueden encontrarse a varias personas que entran para realizar preguntas e identificaciones de serpientes que son compartidas mediante fotos o videos hasta que son contestadas por los miembros de esta comunidad.

“Varios expertos estamos ahí y tratamos de atender los casos a medida que uno vaya publicando. Ayudamos a la identificación y también a las consultas, porque algunas veces se quiere saber cómo sacarles de una pileta o una casa”, explicó.

Finalmente, en referencia a las reglas del grupo, Bóveda sostuvo que se evita “a toda costa” que se fomente la caza o matanza de estos animales, ya que va en contra de la idea de educar sobre las serpientes y conocer su comportamiento para respetarlas.

