Mortandad de aves de corral en Liberación y Choré alerta a lugareños

Los pobladores, sin embargo, manifestaron su preocupación por la enorme pérdida económica que significa para las familias de las comunidades donde aparecieron los primeros casos de la enfermedad y que de a poco se va extendiendo a otros sectores de los municipios afectados. De acuerdo a los datos extraoficiales, la ciudad de Liberación es la más afectada y en menor grado Choré.

Asimismo, algunos lugareños revelaron que en principio incluso muchos de los vecinos de la zona estaban consumiendo la carne de las gallinas que estaban con síntomas de la enfermedad, pero que en estos momentos ya dejaron de consumir por las recomendaciones médicas.

Un poblador de la compañía Ko’e pyta 1 de Liberación, Tomás Giménez, comentó que ya perdió unas 150 gallinas en esta semana y probablemente lo poco que está quedando va a desaparecer en estos días. “Por ahora no sabemos de qué se trata esta enfermedad, porque los funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENECSA) nos dicen que no se trata de la gripe aviar, pero lo concreto es que las aves se están muriendo y no sabemos que hacer”, enfatizó el colono.

Se descarta la gripe aviar

Por su parte, el coordinador del (SENACSA) de la región 13 San Pedro Sur, Dr. Antonio Troche, indicó que efectivamente por ahora el informe de laboratorio de la institución descarta de que el caso tenga relación con la gripe aviar, sin embargo, informó que los funcionarios siguen recogiendo las pruebas de las aves infectadas para continuar con los estudios.

Ubicación

El distrito de Liberación está ubicado a 115 km de la capital departamental San Pedro de Ycuamandyyú al sureste sobre la ruta PY08 y a 210 km de la capital del país.