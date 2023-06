Todo lo que se descubrió con detector de metales en colegio de Limpio

Ayer se instaló un detector de metales en el ingreso del Colegio Nacional San José de Limpio. Se hicieron las primeras pruebas y este viernes se estuvo utilizando de manera experimental.

“Encontramos varios elementos: cortaplumas, cuchillos, tenedores, tijeritas, cutters, fueron los artículos más llamativos. Cuchillos pequeños, que quiero interpretar, trajeron para almorzar al mediodía. No tenemos almuerzo escolar, pero tenemos una cantina”, precisó Vicenta Maldonado, directora del turno tarde del colegio.

Indicó que el detector fue financiado por la comisión de padres y que no hubo presupuesto público destinado para el mismo. Los padres, con las actividades extracurriculares, lograron juntar el dinero para comprar este detector, unos G. 8.600.000, según contó la directora.

“Ellos están conformes. De hecho que esta estrategia de prevención la venimos trabajando hace más de un mes, con la comisión de padres; los padres están informados, la apoyan, los chicos están informados, fuimos desarrollando la concienciación con ellos para que ellos no estén trayendo objetos que no van a utilizar, o que no formen parte de sus útiles escolares”, acotó.

Suceso entre alumnos movilizó a la comisión

Maldonado relató que la iniciativa de adquirir el detector se dio luego de un suceso que tuvieron, el cual por suerte no pasó a mayores. El hecho tuvo relación con la presencia de un cortaplumas y una amenaza entre alumnos.

Entonces, para evitar este tipo de hechos, solicitan a los alumnos que voluntariamente puedan entregar los objetos cortopunzantes, quedando a resguardo de la dirección, convocando a los padres a una entrevista y llegando a acuerdos con ellos para que como familia puedan cooperar, y se les devuelve el objeto.

“No tuvimos inconvenientes ni con padres ni alumnos. El detector de metal que tenemos es un arco que tiene luces y suena en el sector del cuerpo donde está el metal. Por ejemplo, el cinto tiene su hebilla, suena el detector y en ese sector se prende”, agregó.

Lentitud en ingreso de alumnos al colegio nacional de Limpio

Si bien lograron detectar varios objetos, contó que un problema que generó fue el ritmo de ingreso de los alumnos a la institución, generando colas y retrasos, por lo que aseguró que van a replantear mejorar el acceso.

“Estamos en conversación con los padres de la comisión para ver el mecanismo para que se pueda agilizar el proceso de ingreso de los chicos. De repente este aparato detecta todo y eso hace que de repente se vuelva lento el control”, precisó.

Afirmó, además, que no tocan ni la mochila, ni la cartera de los estudiantes, el alumno voluntariamente abre la mochila y muestra lo que está trayendo. “Es un proceso voluntario que estamos trabajando también”, indicó.