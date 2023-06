Fenaes exige guardias, detectores de metal y psicólogos en colegios

Aylen Barreto, coordinadora ejecutiva de Fenaes, afirmó que si bien fue el caso de la directora que fue asesinada por un alumno en el colegio de Independencia lo que detonó la situación de inseguridad en las instituciones educativas, ya estuvieron saliendo a la luz también casos de alumnos que vendían drogas, o personas externas que ingresaban a vender sustancias o meten armas blancas y de fuego.

“Como Fenaes, es principal escuchar el punto de vista de nuestros chicos que forman parte del gremio, saber cuál es la situación en sus colegios, y muchos de ellos nos comentan que es una realidad lastimosamente dentro de las instituciones educativas que ellos no se sienten seguros porque en los colegios no hay un portero, no hay un guardia, no hay detectores de metales”, precisó la representante del gremio de secundarios.

En ese sentido, dijo que piden se destine un presupuesto de parte del MEC para dotar a las instituciones educativas de detectores de metales y por lo menos un portero que pueda hacer de guardia y controlar un poco más.

“Muchas veces los colegios están a la deriva o de repente si están en zonas un poquito más vulnerables se manda a llamar a la gente de la Policía, pero tampoco es que pueden estar todo el día ahí porque tienen también que cubrir otras zonas”, lamentó.

Corrupción deja a estudiantes expuestos

Agregó que también apuntan a la construcción de vallados y murallas, porque muchos colegios en el interior no tienen eso.

“La respuesta que tenemos siempre por parte del MEC es que para eso está el FONACIDE, pero ahí también es un embole con el tema de las municipalidades, el desembolso de la plata que muchas veces no se usa de una forma correcta o no se hace un correcto control”, criticó.

Dijo además que esta situación se da, pese a que el 50% del FONACIDE tiene que ir destinado a infraestructura, lo cual lastimosamente no se cumple, lamentó Aylen.

Acompañamiento de padres y psicólogos

Aylen Barreto dijo que lastimosamente muchos de los padres trabajan todo el día, los que les priva de tiempo para estar con sus hijos e involucrarse sobre cuestiones del colegio, si tienen problemas con algún docente o estudiante, o ir a preguntar una vez al mes al colegio qué tal está su hijo.

“También el docente pueda hacer ese acompañamiento al alumno, de interiorizarse un poquito más y no solamente desarrollar su contenido, porque muchas veces nuestro sistema educativo lo que hace es que un alumno termine el colegio frustrado por la falta de acompañamiento que hay”, agregó.

Indicó que ante los casos que salieron a la luz, el principal problema es el acompañamiento y la salud mental, lo que en el país todavía es un tema muy tabú, el cual no se le da la debida importancia, teniendo en cuenta que los colegios cuentan con muy poca cantidad de psicólogos a nivel país, muchos colegios ni siquiera tienen un profesional o a veces con suerte tenés un psicólogo en el colegio que no da una atención digna.

Tráfico de drogas y mochilas transparentes

Con respecto al tráfico de drogas en los colegios, dijo que es una cadena que empieza por un estudiante, o un tercero, y después le estira al resto. Por eso sostuvo que el es prioridad la prevención, ya entran estos casos a los colegios, muchos tienen miedo a denunciar por el tema de las represalias.

Criticó al MEC por el planteamiento de mochilas seguras, tildando la propuesta como solución parche, afirmando que es sabido que, si los estudiantes quieren meter algo indebido a los colegios, no es la única opción las mochilas.

“Van a meter en cualquier otro lado, más aún si es que ahora se utiliza la cuestión de la mochila transparente, por la lógica te dice que no van a poner en la mochila, van a poner entre la media, el buzo, la ropa interior, cualquier otro lado, pero si el alumno en realidad quiere venir a hacer algo como lo que pasó en Independencia, lo va a hacer y se va a ingeniar”, fustigó la representante del gremio de colegios secundarios.