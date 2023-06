Ivesur: Fiscalía pide condena de 3 años y seis meses para José Enrique García

El fiscal Jorge Arce presentó hoy sus alegatos finales en el juicio oral al exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción Dr. José Enrique García, acusado de supuesta producción y uso de documentos no auténticos para justificar la no presentación de la apelación contra el fallo en la demanda arbitral que obligaba a la comuna a pagar casi G. 19.000 millones a la firma Ivesur S.A.

“Mediante todas las pruebas producidas en este juicio oral se pudo comprobar que el señor José Enrique García Ávalos usó un documento no auténtico, es decir, un documento que no corresponde a su autor con la intención de inducir al error en las relaciones jurídicas sobre su autenticidad”, expresó el agente del Ministerio Público.

Arce resaltó que, de acuerdo a las pruebas producidas, quedó demostrado que la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Asunción, que estaba a cargo de García, no presentó apelación en contra del fallo del laudo arbitral en el plazo establecido, que venció el 6 de octubre de 2016.

En consecuencia, el agente fiscal solicitó al Tribunal de Sentencia presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz, que aplique una pena de 3 años y seis meses para el excontralor general de la República y exasesor jurídico de la comuna asuncena.

Acusación del Ministerio Público en caso Ivesur

La acusación presentada por el fiscal Leonardi Guerrero y ratificada por el agente Jorge Arce en los alegatos finales refiere que el 6 de octubre de 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García, se habría valido de un escrito falsificado para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.

La empresa Ivesur fue representada por los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y exministro del Interior del actual gobierno, y Sergio Coscia, exprocurador general de la República.

La empresa Ivesur ganó a la Comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.

La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.

Funcionario condenado por caso Ivesur

El 30 de junio de 2021 el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por sus colegas Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate Pastor, condenó a 2 años y 3 meses de cárcel al funcionario de la Municipalidad de Asunción Rodolfo Duarte López por uso de documento no auténtico.

En el juicio Duarte López confesó que utilizó un escrito apócrifo para justificar la no presentación del recurso de nulidad contra el fallo que obligaba a la Municipalidad de Asunción a pagar casi G. 19.000 millones por incumplimiento de contrato con la firma Ivesur SA.

“El acusado sabía que no presentó el escrito, pero usó el documento apócrifo para ocultar que no hizo el trabajo que le fue encomendado (por el entonces asesor jurídico Enrique García). Su conducta fue perjudicial para la comuna, ya que se creía que el recurso de nulidad fue presentado, cuando en realidad eso no ocurrió”, resalta parte del fallo del Tribunal de Sentencia.

