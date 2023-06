Estados Unidos aumenta precio de visa para turistas

De esta manera, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país y países vecinos aumentará de US$ 160 a US$ 185 las visas de visitantes por negocios o turismo (B1/B2 y BCC).

También informan que otras NIV, visa de no inmigrante (NIV, por sus siglas en inglés) que no se basan en peticiones, como visas de estudiantes y visitantes de intercambio (F, M y visas J), aumentará de US$ 160 a US$185.

Las otras tarifas que también sufrirán un leve aumento son ciertos NIV basados en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) que aumentarán de US$ 190 a US$ 205.

En el caso de la tarifa para una visa de comerciante de tratado, inversionista de tratado y solicitante de tratado en una ocupación especial (categoría E de no inmigrante) aumentará de US$ 205 a US$ 315.

Lea más: Visa para Estados Unidos: consejos prácticos para la entrevista en el nuevo edificio de la embajada

“Las tarifas NIV pagadas antes del 17 de junio de 2023 seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento del recibo de la tarifa” especifican.

Cabe recordar que el nuevo edificio de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay se encuentra sobre la avenida Kubitschek. El acceso sobre Mariscal López ya no funciona.