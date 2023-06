Insólito: ganadera denunció robo de su ganado y terminó imputada

Los antecedentes del curioso caso se remontan a noviembre de 2020, cuando Bordón hizo la denuncia ante el Ministerio Público por el robo sistemático de su ganado vacuno antes de su marcación, del que presuntamente sería responsable su propio capataz, Alcides Obregón. Según la denunciante, constantemente se perdían vacas que no estaban marcadas.

El fiscal Francisco Martínez abrió un expediente de investigación, causa: “Alcides Obregón S/ Sup. hecho de abigeato en San Cosme y Damián, Nro. 1028/2020, Expediente Nro. 141 - año 2020 – Folio 84″.

El 29 de noviembre se ejecutan dos allanamientos dispuestos por la jueza Penal de Garantías, Gilian Espínola. Uno en la compañía Tiburcio Bogado, distrito de Coronel Bogado, donde son recibidos por el capataz Alcides Obregón, y un segundo allanamiento en la compañía Loma, distrito de San Cosme y Damián, domicilio de Julio Gómez (suegro de Alcides Obregón).

En el primer allanamiento se encuentran 20 animales, entre ellos algunos sin marca visible, además de algunos elementos como silla de montar de origen francés, que la denunciante reconoce que es de su propiedad, así como mantas y otros. Alrededor de ocho animales sin marca son incautados y entregados en calidad de depositaria judicial a la denunciante.

En un segundo allanamiento se encuentran 23 ejemplares de ganado vacuno sin marcas visibles o dudosas, por lo que se resuelve someter a pericia. El perito designado, Néstor Lugo, inspector de marcas y señales, determinó que se encontró una vaca con la marca superpuesta de Julio Gómez sobre la marca Bordón, mientras que el resto no poseía marca ni señal. El fiscal resuelve imputar también a Gómez por el supuesto hecho de abigeato.

En octubre de 2021 la agente fiscal Cecilia Núñez, quien reemplazó al fiscal Martínez en el cargo, presenta acusación contra Julio Gómez Ayala y Alcides Obregón, por los supuestos hechos punibles de abigeato.

La defensa de los acusados, a cargo de Heber Mereles Giménez, atacó de nulidad la acusación de la fiscala por no reunir requisitos esenciales como la fecha en que se produjo el supuesto robo, la cantidad de animales robados, y porque al no tener marcas los animales encontrados durante los allanamientos no puede justificar la propiedad.

El nuevo fiscal de la causa, Rodolfo Colmán, quien reemplaza a la fiscala Cecilia Núñez (tercero en tomar intervención en el expediente) se ratifica en la acusación, y rechaza el incidente de nulidad de la defensa, bajo los argumentos de que en este caso es imposible determinar una fecha exacta de la desaparición de los animales, pues la intervención se da a partir de su hallazgo, y que los encontrados durante los allanamientos tampoco pudieron ser justificados por los acusados.

El siete de marzo de 2022, el juez Penal de Garantías número dos de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, Miguel Oscar López Sosa, resuelve el sobreseimiento definitivo de los acusados y declara la extinción de la causa penal, pese a que en uno de los sitios allanados se encontró un animal remarcado.

El fiscal Colmán calificó los argumentos de la defensa que dio lugar a la extinción de la causa como meros “tecnicismos”, pero no apeló el fallo.

Tras el sobreseimiento, el juez López dispone la devolución de los animales que el Ministerio Público había requisado durante el allanamiento de noviembre de 2020, y se encontraban en posesión de Flor Bordón, en carácter de depositaria judicial.

Ganadera pasó de denunciante a imputada

Lo curioso del caso es que la propietaria del establecimiento ganadero que había denunciado el robo de sus animales ahora está imputada por el presunto hecho punible de apropiación, por el mismo fiscal Colmán, que llevaba la causa por abigeato. Bordón tiene fijada audiencia preliminar bajo el cargo de “apropiación” para el 27 de junio, en el Juzgado Penal de Garantías número tres, jueza Gilian Espínola.

“No entiendo lo que pasa, acudí al Ministerio Público buscando ayuda ante el robo sistemático del que estaba siendo víctima, y la misma fiscalía que debía defenderme de víctima me convierte en victimaria”, lamentó Bordón.

“Se me ordenó la devolución de esos animales, y están ahí, a disposición de los interesados, en ningún momento me negué a que los retiren. Así como yo lo hice por mis propios medios cuando la Fiscalía me designó depositaria judicial, los interesados pueden retirarlos”, añadió. El lote de animales en cuestión son cinco vacas, tres caballos y una oveja.

El fiscal Colmán, por su parte, sostuvo que la ganadera fue imputada por no devolver esos animales, incumpliendo una orden judicial. El juez le intimó a devolver, y así como tuvo recursos para contratar un transganado y retirar esos animales, tiene la capacidad para devolverlos, sostuvo.

Entretanto, la ahora imputada y sus asesores legales, abogados Rolando Aquino y Cecilia Escobar, estudian la posibilidad de llevar el caso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).