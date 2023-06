Jurado analizará el caso abierto al fiscal Lezcano, enjuiciado por supuesta inacción

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estudiará la pertinencia de disponer la apertura de la causa a prueba o declarar la cuestión de puro derecho en el caso N° 95/2022 caratulado: “Abg. Lorenzo Lezcano, Agente Fiscal de la Unidad Penal Especializada en Crimen Organizado de la Capital s/ Enjuiciamiento”.

El expediente judicial cuestionado en el Jurado está individualizado como: “Persona innominada s/ hecho a determinar”, Causa N° 3167/2021″.

La investigación de oficio fue decidida en el JEM el 16 de agosto de 2022, con base en lo resuelto en su sesión ordinaria del 9 de agosto de 2022, referente a los hechos denunciados públicamente por la senadora Desirée Masi, en la causa penal N° 3167/21, ya mencionada en la que indicó que el fiscal Lezcano había posibilitado la huida del país del presunto narcotraficante Sebastián Marset, quien estaría supuestamente relacionado con el crimen de Mauricio Schuartzman.

Antecedentes del enjuiciamiento a Lezcano

El ministro de la Corte Suprema y miembro del Jurado Manuel Dejesús Ramírez Candia había alegado el 7 de diciembre de 2022 para solicitar el enjuiciamiento del fiscal Lorenzo Lezcano que en este caso se investigaba si existió o no inacción fiscal. “La investigación en el Ministerio Público se inició formalmente el 4 de mayo de 2021, en donde se remitió a la Fiscalía una nota por parte de agentes policiales en la que solicitaron la apertura de una causa penal para proseguir, bajo la dirección de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado, una investigación sobre actos relacionados con la información a través de la cooperación internacional, de la supuesta perpetración de delitos trasnacionales”, explicó.

Prosiguió: “”Una vez recepcionada la nota remitida por el Departamento de Investigaciones, en la misma fecha el abogado Lorenzo Lezcano recibió la comunicación y procede a comunicar al juez penal de garantías el inicio de la investigación penal correspondiente de acuerdo a lo que prescribe el artículo 290 del Código Procesal Penal.

Agregó el ministro: “De las constancias del expediente surge que el agente fiscal encargado de la investigación realizó cinco diligencias consistentes en oficios librados. En primer lugar al asesor jurídico de Tigo SA, en segundo lugar a la firma Medialunas calentitas, el tercer oficio al Hotel Dazzler, el cuarto oficio a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda y en quinto lugar, se libró a oficio al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi”.

“Es importante aclarar que lo que se denuncia es la inactividad fiscal, y sobre el primer oficio librado, haciendo un cómputo entre la fecha que se emitió y el inicio de la investigación, se tiene dos meses después porque el oficio es de fecha 11 de mayo de 2021. Posteriormente, entre el primer oficio y el segundo, hubo un plazo de un mes porque data del 10 de junio de 2021. El tercer oficio tuvo una cierta celeridad porque solamente hubo un lapso temporal de cuatro días, para el cuarto oficio se perdió un mes, y para el quinto oficio, un mes más. Por lo tanto, entre los 5 oficios transcurrió un poco más de 5 meses”, indicó Ramírez Candia.

Concluyó que todos los oficios son solamente informativos y no se revela si se ha obtenido una respuesta o no y en todo caso, no se sabe cuál fue el valor de estos oficios. “A mi modo de ver, sí existe inactividad sustancial porque no se puede sostener que hay una actividad tendiente a realmente descubrir los hechos, si es que se limita solamente a librar oficios con un plazo extendido entre ellos. Por eso considero que ha habido inactividad del agente fiscal, y corresponde iniciar el enjuiciamiento de oficio”, sostuvo el ministro de la Corte.

Voto de Enrique Bacchetta

Por su parte, el senador Enrique Bacchetta, quien actualmente ya no forma parte del Jurado, había dicho en aquel diciembre de 2022, que compartía la opinión de Ramírez Candia, pero a la vez manifestó que el hecho investigado no debió ser solamente por la falta de impulso fiscal por no tomar decisiones dentro de la causa. “Se debe considera que el fiscal Lezcano recibió información importante del tráfico de drogas, y el crimen que se cometió contra Mauricio Schuartzman, además, le vuelven a poner junto a un grupo de fiscales para seguir las investigaciones”, dijo.

Agregó el senador: “Nunca Lezcano comentó que Mauricio Schuartzman ya estaba investigado, por eso se dijo que no había nexos con esa causa. Por eso concluyo que no se debe enjuiciar solamente por la inactividad del fiscal y que haya hecho diligencias que condujeron a nada, existió además, ocultación de cantidad de información que podría ser sumamente grave que podría estar relacionada con el crimen de un agente fiscal (Marcelo Pecci). Es por ello que el Senado tomó la decisión de llevar adelante una denuncia ante el JEM y ante la Fiscalía General del Estado”.

El senador Bacchetta acompañó la postura de Ramírez Candia de abrir el enjuiciamiento al fiscal Lezcano.

Por su parte, el senador liberal Fernando Silva Facetti, quien tampoco ya integra el Jurado, luego de vacilar finalmente se adhirió a que Lezcano sea enjuiciado de oficio por este órgano.

Se sumaron al enjuiciamiento al fiscal

También se adhirieron los miembros Óscar Paciello, Hernán Rivas, Jorge Bogarín Alfonso, Rodrigo Blanco Amarilla y el ministro César Diesel (fue reemplazado por su colega César Antonio Garay).

Es fiscal acusador del JEM es el Abog. Rodrigo Legal.

La denuncia de la senadora Masi contra Lezcano

La senadora del PDP Desirée Masi en una sesión de la Cámara de Senadores del 4 de agosto de 2022, denunció públicamente a varios fiscales y especialmente al agente Lorenzo Lezcano, a quien acusó de “matón”, inclusive.

La legisladora había acusado con referencia al avión iraní, que la Fiscalía ya tenía conocimiento desde mayo de 2021 acerca de que Ezequiel Santoro, quien -según los informes que presentó- se encargó del hospedaje de los tripulantes de dicha aeronave. Santoro tiene antecedentes por trata de personas.

Masi también mencionó que Santoro ya fue mencionado, junto a Sebastián Marset, Alberto Koube, el brasileño Lindomar Reges Furtado y el asesinado Mauricio Schuartzman, en un informe que fue remitido a la Fiscalía por el Departamento de Investigaciones de Alto Paraná en mayo de 2021. Todos estos están vinculados a investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero.

Entonces, la senadora acusó que este informe fue remitido por dicho departamento de la Policía al fiscal Lorenzo Lezcano y, según denunció, este apenas abrió una investigación, pero que no concluyó con acciones concretas, como la detención o la imputación de los mismos.

Sobre Santoro también refirió que “el Comando Tripartito, en junio de 2021, había solicitado que la Fiscalía realice diligencias en el hotel Dazzler en el marco de la investigación por lavado de dinero y narcotráfico del esquema de Sebastián Marset”, sin embargo, el Ministerio Público no realizó ninguna diligencia, acusó la legisladora.