Piden a jueza uruguaya que informe si Peirano Basso estuvo preso en Uruguay y por cuánto tiempo

El juez de Garantías Raúl Florentín remitió un exhorto a la jueza uruguaya Isaura Tórtora. En concreto, el magistrado le pide a su colega que le informe si efectivamente José Peirano Basso estuvo preso en Uruguay. De ser así, le solicitó que le informe cuanto tiempo estuvo en prisión preventiva el involucrado en el caso del Banco Alemán.

Recordemos que el exbanquero uruguayo fue extraditado a nuestro país y está en prisión preventiva, que le fue decretada por los procesos abiertos en el marco de los casos del Banco Alemán y de Fondos Mutuos Banalemán.

La prisión preventiva decretada contra el exbanquero será objeto de estudio en segunda instancia esta semana.

Los fiscales Silvio Corbeta y Néstor Coronel solicitaron la ratificación de la medida restrictiva de libertad.

Estudiarán resoluciones de los jueces

Las resoluciones dictadas por los jueces Raúl Florentín y Clara Ruiz Díaz en las causas abiertas por el caso Banco Alemán y Fondos Mutuos Banalemán, respectivamente, serán objeto de estudio en segunda instancia.

Esto, debido a que el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavalos planteó apelación planteada contra ambas resoluciones.

Al contestar a las apelación de la defensa, los fiscales Silvio Corbeta, por el caso Fondos Mutuos, y Néstor Coronel, por el caso Banco Alemán, coincidieron en ratificarse en la medida restrictiva de libertad.

En las audiencias de imposición de medidas realizadas el martes de la semana pasada, llamó la atención las posturas distintas de los representantes del Ministerio Público. En la causa de perjuicio de mayor magnitud y en la cual se encuentra probada la existencia de varios ilícitos, razón por la que los exdirectivos paraguayos fueron condenados, el fiscal Coronel se allanó al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa.

Fiscal se opone a medidas alternativas

En el caso Fondos Mutuos, su colega Corbeta solicitó prisión y se opuso a la concesión de medidas alternativas a la prisión planteadas por la defensa.

El fiscal sostiene que la medida cautelar se halla ajustada a derecho, en razón a la necesidad de que el imputado se encuentre presente y sometido al proceso.

Consideran que el hombre no tiene arraigo suficiente en el país, pues es extranjero, quien no posee familiares asentados en el país, bienes muebles o inmuebles registrados y acreditados a su nombre.

Otro factor muy importante es que estuvo en estado de rebeldía por más de 20 años”, argumentó el fiscal Corbeta.

Argumenta que no pudo venir por estar preso en Uruguay

Su defensa argumenta que si no vino a presentarse ante la Justicia es porque no pudo, pues se encontraba preso en Uruguay. Sin embargo el juez quiere comprobar esta información, por lo que solicitó información a su colega uruguaya.

Con relación a la fianza de US$ 1 millón ofrecida (en cada causa), Corbeta destacó que no puede ser considerada, porque se trata del ofrecimiento de una persona que se encuentra en el Uruguay y hasta la fecha no se cuenta aún con la introducción efectiva al sistema financiero paraguayo, pues está sujeto a la aprobación y otras diligencias financieras previas.

Hablan de peligro de fuga

Idéntica postura sostiene el abogado Raúl Breuer, querellante en el caso Banco Alemán, quien afirma que no se dan las condiciones para otorgar medidas alternativas a la prisión al extranjero.

El peligro de fuga a raíz de la falta de arraigo en nuestro país, la elevada expectativa de pena y la gravedad del perjuicio ocasionado son los principales fundamentos para insistir en la prisión de Peirano Basso.

