Revisión de mochilas en colegios: “Vamos a convertir en penitenciarías nuestras instituciones”

Dentro del marco del “resguardo de la seguridad en el ámbito escolar” la Federación de Asociaciones de padres de las escuelas públicas del Paraguay manifiesta su desacuerdo con la revisión de mochilas de los estudiantes, cuya implementación fue autorizada este jueves por el Ministerio de Educación.

“Vamos a convertir en penitenciarías nuestras instituciones que deberían ser seguras”, dijo Francisca Monges, presidenta de la Federación de Asociaciones de padres de las escuelas públicas del Paraguay, respecto a la disposición del MEC.

Manifestó que las escuelas públicas, con sus falencias, siempre fueron consideradas seguras, por lo que es necesario insistir con las instituciones de seguridad para que cumplan su rol, que pasen del discurso a la acción.

Enfatiza en que la revisión de mochilas no resuelve el problema de inseguridad que existe actualmente en la comunidad educativa y que los padres deben asumir que así como son el problema, también son parte de la solución.

“Lo que estamos viviendo refleja la situación país y tenemos que ver cuál es el mejor camino, porque no es algo rápido. Es momento de hablar de las cosas que no queremos hablar como sociedad y como padres de familia”, analizó la titular de la mencionada Federación.

“No se trata de satanizar el rol de los padres” asegura Monges

Para Monges, el uso de tecnología debe estar controlada, ya que es considerada una de las cuestiones que aleja a padres e hijos, por las horas que se le dedica.

“No se trata de satanizar el rol de los padres, pero tenemos que entender que si no nos sacudimos hoy, esto irá a peor”, indica.

Agrega que el hecho de que los hijos estén muchas horas solos porque los padres deben trabajar es otra arista de la problemática, en este caso, por faltas de políticas públicas que garanticen el acceso al trabajo y la salud.

“Algo no funciona en las familias o en la casa”

Francisca explica que estar en contra de la medida adoptada por el MEC, no significa que se está en contra de los derechos, sino que el hecho de la revisión de las mochilas es el reflejo de que “algo no funciona en las familias o en la casa”.

Reclama que la mesa de trabajo que se instaló no cuenta con la presencia de las Codenis, tampoco de los consejos distritales de educación, ni del equipo de transición, ni de las comisiones de educación de ambas Cámaras del Congreso.

“Los padres no estamos reaccionando y eso no significa que la responsabilidad de las instituciones y la falta de políticas públicas no existan. Tenemos que reconocer la responsabilidad de cada uno”, manifiesta.