Salud Pública emitirá nueva alerta por virus respiratorio, dice Sequera

Ante el aumento de casos respiratorios, principalmente en la población pediátrica, el doctor Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, anunció que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) emitirá una nueva alerta epidemiológica.

Actualmente, establecimientos de salud como el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu están al borde del colapso por el incremento de pacientes con enfermedades respiratorias.

“A mediados de abril sacamos una alerta temprana epidemiológica de que esto iba a ocurrir. Vamos a sacar -probablemente mañana- una alerta de actualización con nuevos datos, pero no diciendo nada diferente en relación a las recomendaciones que son las mismas”, dijo el epidemiólogo a ABC.

El doctor Sequera sostuvo que el incremento de casos respiratorios -principalmente de virus sincitial- no es muy diferente a lo vivido en años previos a la pandemia. No obstante, manifestó que llama la atención ese aumento, considerando que durante los últimos años se ha insistido mucho con la vacunación y otros cuidados no farmacológicos.

“Lo que está pasando con el virus sincitial es muy predecible; está dentro de los históricos prepandemia. El número de casos que tenemos ahora no es muy superior a lo que tuvimos, pero sí llama la atención. Esta ocurriendo lo que ya avisamos”, dijo.

El doctor Sequera puntualizó que “hay una variedad de virus respiratorios circulando, pero el que está predominando ahora, en esta etapa, es el virus sincitial que afecta principalmente a los niños menores de dos años”.

Por virus respiratorias, hay alta demanda de camas de internación

El médico, quien está fuera del país, contó que a diario lee, en los grupos internos de la cartera sanitaria, el movimiento en relación a las necesidades de camas de internación, principalmente de las pediátricas.

“Creció muchísimo en todo lo que es la capacidad para adultos, porque la pandemia del covid-19 fue más de adultos. Pero ese crecimiento no fue dos o tres veces más en el área de los niños. El crecimiento en el área pediátrica fue solamente de alrededor del 10%”, sostuvo.

El director de Vigilancia de la Salud recordó la importancia de la vacunación y de acudir a un médico en caso de síntomas. Asimismo, resaltó la importancia de no automedicarse.