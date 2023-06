Salud pública, “bastante apretada” por alta demanda de camas de terapia intensiva infantil

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud, reconoció que el sistema de salud pública está teniendo dificultades para cubrir la demanda de camas de terapia intensiva pediátrica, ante el alto número de casos de enfermedades respiratorias graves.

“Estamos bastante apretados”, dijo el doctor Martínez, afirmando que hasta el momento las autoridades sanitarias aún “damos respuesta” a la demanda, pero con dificultades.

“Hacemos lo imposible para darles atención a todos”, enfatizó.

La llegada del frío intenso y el alto nivel de circulación de virus respiratorios como la influenza o el sincitial respiratorio, que afecta con particular dureza a niños pequeños, ha resultado en un aumento exponencial de la demanda de camas de cuidados intensivos.

Camas de terapia intensiva infantil: hospitales están en proceso de aumento

El viceministro Martínez indicó que centros de salud de referencia como el Hospital Pediátrico Acosta Ñu o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias están en proceso de habilitar camas adicionales de terapia intensiva infantil, mientras que el Hospital Nacional de Itauguá habilitó más camas que no son de terapia intensiva pero están destinadas a pacientes cuyos cuadros han mejorado lo suficiente para no requerir cuidados intensivos, aunque aún no pueden ser dados de alta.

Comentó que también se está recurriendo a camas del sector privado, aunque indicó que los hospitales privados “también están apretados”.

El viceministro Martínez adelantó que se harán más compras de equipos de cuidados intensivos, pero señaló que otro problema que enfrenta el sistema de salud pública es la falta de especialistas de neonatología y cuidados intensivos pediátricos.

La actual situación contrasta con las dificultades enfrentadas por el sistema de salud durante la pandemia de covid-19, que vio colapsos en la atención intensiva de adultos pero no registró demasiados casos de niños que requirieran cuidados intensivos.