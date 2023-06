Denuncian a intendente y a un grupo de concejales de Acahay por supuesta lesión de confianza

La denuncia por lesión de confianza se realizó en la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público, en Asunción. La presentación es contra el intendente Aldo Lezcano y los concejales municipales Alberto Lugo (PLRA), Elisa Rolón (PLRA), Ofelia Beatriz Pereira (ANR), Julián Giménez (ANR), Carolina Caballero (Alianza).

Los denunciantes son el presidente de la Junta Municipal, Derlis Maidana (ANR), el edil colorado Alberto Giménez, Nelly Flecha (Hagamos) y Claudia Notario (PJ) Alegan que en reiteradas ocasiones han solicitado al ejecutivo municipal los documentos respaldatorios de su gestión y que son ignorados.

Mencionan en el escrito que realiza llamados a través de contrataciones directas con costos exorbitantes y que no se refleja en la materialización de las obras.

Lea más: En Acahay buscan que centro de salud sea elevado a categoría de Hospital Distrital

El presidente de la Junta Municipal, Derlis Maidana (ANR), dijo que cuestionan además que la Comisión de Hacienda y Presupuesto había recomendado a la plenaria el rechazo de la ejecución presupuestaria de G. 4.894 millones porque no tuvieron documentos respaldatorios para estudiar a fondo la rendición de cuenta del intendente. Sin embargo, los cinco ediles mencionados votaron por la aprobación.

Lea más: Acahay cercan con alambre cerro Verá y no admiten ingreso de turistas

Desde inicio de su gestión es perseguido

El intendente Aldo Lezcano manifestó que no tiene fundamento la denuncia de los concejales, que lo hacen inspirados por cuestiones políticas partidarias. Añadió que están siendo intrigados por sus oponentes políticos.

Manifestó que toda la documentación correspondiente a su administración fue entregada en tiempo y forma. “Incluso por transparentar mi gestión les envié todos lo que precisan para la aprobación de la rendición de cuentas del último cuatrimestre del 2022 y del primer cuatrimestre 2023. Yo no soy una persona que se va lucrar de la Municipalidad, ellos, como concejales, saben que todas las obras están publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, pero que de igual manera remito todo lo que piden”, expresó.

Añadió que lo que molesta de esta situación es que la denuncia no tiene fundamento. Dijo que persiguen su gestión, difamando por las redes sociales, medios de comunicación, con denuncias falsas. Expresó que él también accionará contra los ediles por mal desempeño en sus funciones porque al parecer no entienden cuál es la función que tienen o no interpretan la documentación que se les envía.