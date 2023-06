Homenaje a Óscar Denis en el Senado: sus hijas siguen clamando por encontrar a su padre

Este jueves en la última sesión de la Cámara de Senadores se rindió homenaje al secuestrado exvicepresidente Óscar Denis por su labor como servidor público. Sus hijas participaron del acto y no perdieron la oportunidad para seguir con su clamor de tener información del paradero de su padre.

“Es un orgullo como hija haber escuchado el concepto hacia papá. Y bueno, una vez más aprovechamos este momento para exigir realmente lo que nosotros queremos. Encontrar a papá y el clamor de todos, encontrar a los tres”, expresó Beatriz Denis.

A tres años del secuestro de Óscar Denis sin resultados

El próximo 9 de setiembre se cumplirán 3 años del secuestro de Óscar Denis y hasta la fecha las hijas del político no han tenido ni un solo resultado que pueda brindar información certera de lo que ocurrió con el exvicepresidente.

“A la fecha no tenemos resultados, eso es de público conocimiento. Quizás por varias razones como hoy también les expusimos”, comentó Beatriz.

“Una información concreta nunca. Siempre hay información de dónde vamos, recorremos, hablamos con las personas, pero nunca llegamos a lo que queremos”, recalcó.

Las razones de la falta de resultados

En otro momento, Beatriz Denis enumero cuáles podría ser las razones por las que nunca se obtuvieron resultados en la investigación del secuestro.

“Que se le dote a las instituciones encargadas de la seguridad, de la infraestructura necesaria para que puedan realizar un trabajo eficiente y se pueda llegar a tener resultados, que se admitan las limitaciones que se tienen y poder pedir a cooperación a países que sí pueden ayudarnos”, puntualizó

“Que se trabaje en conjunto para que se pueda llegar al objetivo y bueno, eso es lo que hoy de nuevo vinimos a suplicar y que se pueda llegar al resultado de encontrar a los tres”, agregó.

Falta mayor voluntad política

Otro aspecto que remarcó una de las hijas de Óscar Denis es que a su criterio falta mayor voluntad políticas para obtener algún tipo de resultado.

“Nosotras creemos que si hay mayor voluntad podrían conseguirse más cosas que nosotras sabemos que no se las tiene. Y capaz que esos instrumentos que no se tienen puedan llegar a darnos algún resultado” afirmó.

El deseo de la familia Denis

“Para nosotros es tenerlo, papá, la prioridad. Bueno, si no lo podemos tener, si no se da eso, bueno, por lo menos saber qué hicieron con él, alguna información, qué pasó de él. Pero encontrarlo de alguna manera”, expresó Beatriz.

“Papá, como siempre dije, es nuestro todo. Y siempre digo es porque mientras no lo encontremos, no puedo decir. Mientras no sepamos qué pasó de él o con él, siempre vamos a estar hablando en presente. Nuestro motor, nuestro todo. Y los extrañamos un mundo”, reflexionó.