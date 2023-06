Juan Ángel Napout: ¿Cuándo será deportado de Estados Unidos a Paraguay?

El ex dirigente deportivo Juan Ángel Napout obtuvo ayer la “libertad compasiva” por parte de la justicia de Estados Unidos por el caso FIFA-Gate y con esto se prevé que sea deportado del país norteamericano la próxima semana.

Al respecto, Virginia Napout, su hermana, detalló que si todo sale “como se está organizando” el 5 de julio próximo el exdirigente tendrá cumplida su sentencia y ese mismo miércoles ya estaría siendo deportado a Paraguay.

Continuando con sus declaraciones, Napout detalló que su hermano retornaría en un vuelo comercial y estaría llegando el jueves 6 de julio a territorio nacional, previendo también unas inspecciones médicas para él, atendiendo a que uno de los argumentos para solicitar su libertad se centraba en su estado de salud y que se estaba quedando ciego.

“Después de 7 años y medio (Juan Ángel Napout) vuelve a Paraguay. La jueza ya había dicho que era inminente, pero ante tantos ‘no, no y no’, uno ya no se quería esperanzar. Ayer estuvimos optimistas y todos juntos; cuando nos enteramos, lloramos, gritamos y nos fuimos corriendo a la casa de mamá para contarle. Fue un momento mágico, una maravilla y no podemos creer. Estamos felices”, sostuvo la mujer.

Juan Ángel Napout, preso en Estados Unidos

Cabe recordar que el extitular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Conmebol fue condenado a nueve años de cárcel en 2018 por soborno privado y otros delitos en el caso conocido como FIFA-Gate.

Sin embargo, tras pedir perdón y asumir la culpa en el caso FIFA-Gate, Napout accedió a la “libertad compasiva” por parte de la justicia norteamericana.

“Soy un hombre grande, voy al baño aproximadamente 20 veces por día, tomo medicinas. No puedo ver con este ojo, necesito volver a ver, necesito la cirugía”, había manifestado durante su última audiencia.

