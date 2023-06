Padres que no reajusten monto de prestación pasarán a ser morosos

Pili Rodríguez, jueza de Niñez y Adolescencia, explicó que el reajuste del monto de prestación alimentaria se reajusta de manera automática con el aumento del salario mínimo y que los padres que incumplan con el reajuste, pasarán automáticamente al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (redam).

“No tiene que esperar ningún papel, un oficio, nada del juzgado para recordar lo que la ley ya dice. Vos le descontás al señor fulano de tal tantos jornales, del primero de julio el jornal vale tanto, entonces automáticamente el descuento, el valor de ese monto descontado va a subir automáticamente”, indicó la magistrada.

Agregó que el monto de prestación alimentaria es un beneficio del niño, por lo que no debe peregrinar cada año a un juzgado para que suba el valor de la cuota, y en ese sentido, afirmó que la ignorancia de la ley no se presume.

“La ignorancia de la ley no se presume, una vez que está publicado en la gaceta oficial, entonces se entiende que todos y todas estamos obligados y obligadas a cumplir la ley. El reajuste es automático, y si no te cumple, entra en mora. Dos meses no reajusta, ingresa al Redam esa persona, y eso sería suficiente para que nunca más se olvide que tiene que ajustar el jornal cada vez que sube el salario mínimo”, aseveró.

Prestación alimentaria de padres con acuerdos

En caso de los padres que cuentan con un acuerdo privado sobre el monto de la prestación alimentaria, dijo que son los juzgados los que deben fijar en la sentencia que el monto se establezca con base en los jornales.

“Hay padres y madres que llegan a un acuerdo, documentan ese acuerdo, puede ser privado o ante una escribanía pública, y presentan al juzgado y su acuerdo se pone en formato sentencia. Es obligación del juzgado que el monto acordado o deducido esté en jornales, eso está desde el año 2000 en el que salió el código de la niñez y adolescencia, no puede un niño vivir en tribunales toda su vida”, aclaró la jueza Rodríguez.