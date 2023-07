Trigo HB4 liberado es totalmente apto para el consumo humano

–¿Qué es el gen HB4 en trigo, y cuál es su relación con el herbicida glufosinato de amonio?

–El HB4 es un evento o construcción génica obtenida de un gen del girasol que es el que confiere la tolerancia a la sequía, asociado con un gen de una bacteria que tolera al glufosinato de amonio, esto con fines de gen marcador, y se ha introducido en el trigo. Es producto de una alianza público privada realizada por Bioceres de Argentina, la Universidad del Litoral y el Conicet, y que hace que el trigo pueda ser tolerante a la sequía.

–El glufosinato de amonio es un herbicida. ¿Hace cuánto tiempo se utiliza en el trigo, y es o sería nocivo para las personas?

–El glufosinato de amonio en un herbicida de franja verde aprobado en Paraguay por el Senave, y ya hace años se utiliza en maíz y soja como herramienta de control de malas hierbas o malezas. Por tanto estamos hablando de alimentos y hasta ahora no se conocen datos de que haya hecho algún daño a seres humanos o animales. Además, este herbicida es no residual y se utiliza durante el estado vegetativo de la planta, por tanto se pierde rápidamente, y no se usa cuando la planta forma flores y semillas o frutos. En nuestro país existen 9 eventos transgénicos liberados que contienen la tolerancia al glufosinato de amonio, de los cuales 8 son en maíz.

–Podría comentarnos sobre la habilitación del trigo con gen HB4 en Paraguay.

–El pasado 10 de mayo el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó el evento HB4 en trigo tras varios años de evolución en el ámbito de la Comisión de Bioseguridad, proceso que se inició en el 2015, cuando la empresa Bioceres de Argentina presentó la solicitud y posterior liberación comercial del evento.

–¿Cuándo se sembrarían y comercializarían los granos de trigo con este gen en Paraguay?

–La liberación comercial del trigo HB4 no significa que ya se van a vender la semillas o se va a sembrar inmediatamente. Lo que significa es que permite a las empresas o instituciones que están haciendo hoy un mejoramiento con trigo, de poder hacer mejoramientos e introgresar la característica del HB4 para tener nuevas variedades con esa característica. Si se inicia desde ahora a introducir el HB4 en los planes de mejoramiento de trigo a nivel local, eso podría llevar entre 5 y 6 años si se hacen las cosechas adelantadas, pero si se hace año por año llevará aún más tiempo. Si estamos pensando en la introducción del trigo HB4 de Argentina o Brasil a nuestro país y su adaptación a nuestro medio, eso llevaría de 2 a 3 años para luego pensar en la comercialización.

–¿En qué países ya se usa el trigo con el gen HB4?

–Hoy es Argentina, a través de la firma Bioceres, el único país con el trigo con gen HB4 que se está produciendo en el campo. Ya está aprobado el uso comercial del evento en Brasil, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, EE.UU., Nigeria, Sudáfrica, Indonesia, y ahora en Paraguay.

–¿Hay relación entre el HB4 tolerante a sequía y la calidad del grano de trigo a la hora de consumir?

–Es importante destacar que se hacen comparaciones entre el trigo modificado y no modificado genéticamente, para concluir que hay una equivalencia con su par no transgénico, demostrando que no hay alteración entre uno u otro. Todos los estudios realizados en los países en donde fueron liberados, solicitados por la misma empresa y por las autoridades regulatorias, han concluido que el trigo HB4 no es nocivo ni para la salud humana ni para el ambiente ni para los animales.

–¿Ciencia vs. ideología?

–Es muy importante que la base científica esté por encima de los pensamientos ideológicos, y es importante también que la comunicación sea clara, para que todos puedan entender. Porque como hoy está pasando, por ignorancia sobre el tema, hay organizaciones que están generando temor en la gente y que pueden perjudicar a toda una cadena de producción que genera ingresos para el país, y que representan la posibilidad de seguir creciendo en el agro.