Economía de Ayolas podría mejorar con apertura de compuertas de Yacyretá

Integrantes de ambos sectores coincidieron en señalar que la economía ayolense atraviesa un momento difícil a raíz de la escasez de peces por el bajo caudal de agua en el río Paraná, y también por la falta de desembolsos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para el pago a proveedores por diferentes servicios realizados.

Lea más: Ministra argentina se comprometió a gestionar pagos atrasados a Yacyretá/

Gerónimo Oribe, pescador de la compañía Corateí de Ayolas, manifestó que la EBY siempre fue la responsable de la difícil situación económica de los pescadores ayolenses.

Esto se debe al bajo caudal de agua en el Paraná a raíz del cierre total de las compuertas del vertedero central de la CHY con el objetivo de generar mayor energía para la República Argentina, que ni siquiera paga.

La apertura gradual de las compuertas del vertedero central permitirá que se recupere el caudal del río Paraná, esto ayudará a que los peces lleguen a la zona de Ayolas y también mejorará la navegación

“Yo no sé por qué ellos (por Yacyretá) declararon zona de afectación únicamente aguas arriba de la represa Yacyretá, y no incluyeron a Ayolas donde su gente depende de gran manera de la pesca comercial y turística. Hoy en día se sienten las consecuencias de esa decisión”, dijo Oribe.

Lea más: Director de Yacyretá habla de medidas de presión para cobrar a la Argentina/

Por su parte, Isidro Vera, trabajador del sector turístico, expresó que la recuperación del Paraná ayudará mucho al sector pesquero comercial y turístico. Las condiciones actuales del río afecta a muchas familias de pescadores que mueven el 80% de la economía de Ayolas.

“Con las condiciones actuales del río por la falta de agua no hay pescado y como consecuencia los turistas no vienen porque saben que no podrán pescar. Al no haber pescado y turistas, tampoco existe inyección económica en la comunidad”, explicó Vera.

En esta zona actualmente, la cota del Paraná es de 0,80 metros. El caudal normal en puerto de Ayolas ubicado aguas abajo de la represa Yacyretá es 1,80 metros.

Lea más: Coordinar estrategias en binacionales/