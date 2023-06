Coordinar estrategias en binacionales

“El principal causante de la situación financiera de la EBY no se limita a los últimos cinco años, tiene 31 años, cuando entró en vigencia la Nota Reversal de 1992 (NR’92) y desde la entrada en operación de Yacyretá, en 1994; fue considerada la misma para fines contables, aún cuando no fue aprobado por el Congreso argentino, señala el jefe técnico paraguayo de la entidad binacional en la apertura de esta entrevista..

Agregó que NR’92 hizo que la EBY trabaje con pérdidas al fijar una tarifa inferior a la contemplada en el tratado y evitó que el Paraguay perciba los beneficios y compensaciones, como el de “territorio inundado”.

Ampliada la dimensión tiempo de la crisis, preguntamos sobre las causas que desató la actual y Encina respondió que el 27 de marzo de 2014 debió realizarse la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá. Estamos con más de nueve años de indecisiones. Es necesaria la definición del Anexo C para ordenar administrativa y financieramente a la EBY, pues definirá una tarifa única, dará previsibilidad financiera y permitirá que Paraguay perciba las compensaciones y beneficios que le corresponden”, agregó.

Anticipándose a la siguiente pregunta, Encina recordó que “en estos días” ABC publicó que se perdieron cinco años para la Revisión del Anexo C de Yacyretá, “pero en realidad se perdieron nueve años”, y que desde la aprobación en Paraguay de la Nota Reversal 02/17 en el 2018, quedó pendiente del cumplimiento de lo acordado entre presidentes, “pero no se hizo hasta ahora debido a diferencias de ideológicas y políticas, y que fue reclamado vía Cancillería. Paraguay solo puede apelar a la diplomacia y a los canales establecidos en el Tratado”, recordó.

Agregó el técnico compatriota que la Cancillería y la Dirección paraguaya de Yacyretá “realizaron las peticiones pertinentes para el tratamiento de la NR que modifica el Anexo C del Tratado de Yacyretá a nivel del Comité y del Consejo de Administración de la EBY y mediante Cancillería con gestiones diplomáticas en varias reuniones, sin respuesta favorable”.

Se le consultó sobre el monto de la tarifa actualizada de la EBY en busca de los hechos que desataron la agudización de la crisis. “Hoy la tarifa de Yacyretá ronda los 50 US$/MWh”, informó y añadió que ese monto resulta de la aplicación de la NR’92, que es igual a US$ 30 por el factor de ajuste, “que oscila según los indicadores económicos internacionales, pero, en promedio, este año es 50 US$/MWh”. Recordó que la ANDE no reconoce la NR’92 y que paga 22,6 US$/MWh.

Inquirido sobre la tarifa con la que la EBY emite sus facturas a la ANDE y a Enarsa (Argentina), 50 US$/MWh, respondió categóricamente: Informó el monto que paga la ANDE “sería un pago parcial”, reiteremos, 22,6 US$/MWh.

Obviamente, la secuencia lógica en el orden de las preguntas obligaba a consultar sobre la tarifa que abona Cammesa (Compañía Administradora Mercado Mayorista Eléctrico) de la Argentina; respondió que, en promedio, paga 15 US$/MWh y que de la diferencia respecto a los 50 US$/MWh, “se hace cargo el Tesoro argentino, pero que paga con atrasos. Es decir que Argentina paga 50 US$/MWh, pero no en el momento, además en cuotas, que muchas veces lo estira a uno o dos años”.

Entonces, en rigor, la EBY tiene tres tarifas, se le dijo, a lo que respondió que son los 22,6 US$/MWh que paga ANDE. Los 15 US$/MWh que paga Cammesa y los 35 US$/MWh que abona el Tesoro Argentino.

El jefe técnico paraguayo de la EBY añadió que le llamaba la atención que el valor de 15 US$/MWh que paga Cammesa directamente a la EBY “es anterior a mi gestión y que estaba avalado por el Dpto. Técnico de la EBY como un documento oficial, cuando en realidad era una simulación de lo que el mercado argentino, con sus propias reglas de juego. aplicaba a la energía de Yacyretá, a pesar de que la tarifa de Itaipú era otra”.

Qué hizo al respecto le preguntamos. “Desde que asumí, hace 20 meses, ya no avalé ni firmé el ‘Detalle de Transacciones Económicas de Cammesa’ , puesto que no es un documento oficial ni corresponde a la condición binacional de la EBY, que no puede estar sujeta a las reglas del mercado argentino”.

Por qué razón la crisis financiera actual afecta el funcionamiento de la entidad, de la central, se le consultó, a lo que respondió que los gastos de explotación corresponden a los gastos operativos, de mantenimiento y administrativos de la EBY, que los recursos son necesarios para su funcionamiento diario. “Hasta el 2021, la Margen Derecha percibía una parte de los ingresos correspondientes a lo que percibía la EBY de Cammesa, o sea de los 15 US$/MWh”, explicó.

Al llegar a este punto, le preguntamos al ingeniero Encina si la amenaza de abrir las compuertas de la represa era un simple “cháke” paraguayo a los argentinos, a lo que respondió que “desde el 2022 la Dirección paraguaya de Yacyretá exigió que el Tesoro argentino pague en tiempo y forma la diferencia –entre lo pagado por Cammesa y la tarifa actual de la EBY–. Fue en ese momento cuando se planteó que la Margen Derecha iba a abrir el vertedero y reducir la generación, ya que la Argentina no cumplía con los pagos. A mí me tocó estar al frente de la operación técnica y en el momento en que la Argentina notó que estábamos convencidos en realizar esa operación, aceptaron pagar su deuda por cesión de energía y honrar su deuda por la que utilizaban”.

Agregó que, luego de esa situación, en el 2022, la Margen Derecha recibió 33 US$/MWh en vez de los 15 US$/MWh para cubrir los gastos de explotación y que gracias a eso en el 2022 se pasó relativamente bien”.

Se le preguntó sobre los primeros seis meses de 2023 y respondió que este año “nuevamente la Argentina se atrasó en los pagos e inclusive pretende no reconocer lo acordado cuando pagaron los 33 US$/MWh para que podamos cubrir los gastos de explotación de Margen Derecha. “Eso generó lo que se difundió en los últimos días”, explicó y reiteró que “la situación de transferencias y pagos irregulares de Argentina al Paraguay fue una situación histórica, que se mejoró sustancialmente en 2022, pero que en los últimos meses se repite. Por eso, la Dirección paraguaya de Yacyretá agotó las instancias diplomáticas y se encuentra en constante diálogo con los interlocutores del vecino país”, señaló.

A cuánto asciende la deuda acumulada de la ANDE con la EBY, preguntamos, y respondió que esa deuda trepa a US$ 530 millones.

En cuanto a la deuda argentina, insistimos, y replicó que esa deuda acumulada hasta diciembre de 2022, ascendía a US$ 4.400 millones. El atraso con nuestro país por cesión de energía suman US$ 80 millones hasta mayo 2023, explicó.

Acerca la situación de la NR’17, que según se informó el actual gobierno argentino lo iba retirar del Legislativo, Encina aclaró que ese instrumento “nunca metieron para ser tratado en el Congreso y que permanece hasta hoy en la Secretaria de la Energía de Argentina”.

En lo concerniente a la participación del gobierno paraguayo que asume en agosto, Encia dijo que la dirección paraguaya de Yacyretá “comunicó toda la situación al Gobierno actual y al Gobierno electo. La definición sigue estando en el Congreso argentino y su solución dependerá de una nueva estrategia diplomática”, dijo.

En resumen, el ingeniero Encina insistió en señalar que la crisis financiera de la EBY se inició inclusive antes de que comience a operar la central debido a la NR’92. Que para la revisión del Anexo C perdieron 9 años y no 5, que el mayor peso de esa responsabilidad recae sobre el periodo anterior a 2014 “que no impulsó ninguna estrategia o alternativas”. Argentina no paga 10 US$/MWh como se publicó antes, sino que 50 USD/MWh, “pero con retrasos”.

Añadió que no se puede aplicar criterios del mercado eléctrico argentino para fijar tarifas en Yacyretá, que la tarifa es binacional. Enfatizó Paraguay y Argentina solo pagan a cuenta y no cancelan la deuda en tiempo y forma.

Dijo que la demora de nueve años debería aprovecharse para coordinar la estrategia para la Revisión del Tratado de Itaipú y de Yacyretá; no en forma separada, como compartimentos estancos. “Tenemos la oportunidad de sacar lo mejor de los dos tratados para el futuro de Paraguay”. dijo finalmente.

US$ 50

En promedio, este año, la tarifa de Yacyretá es de 50 US$/MWh, pero la ANDE paga US$ 22,6 porque no reconoce la NR’92.

US$ 15

Cammesa, en promedio, paga 15 US$/MWh y que de la diferencia respecto a los 50 US$/MWh , “se hace cargo el Tesoro argentino”.

Parte

Hasta el 2021, la Margen Derecha percibía parte de los ingresos correspondientes a lo que recibía la EBY de Cammesa, US$ 15.

¿Cháke?

No fue un simple “cháke”, Argentina no cumplía con los pagos, razón por la cual se les dijo que se abrirían las compuertas y reducir la producción.