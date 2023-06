Ministra argentina se comprometió a gestionar pagos atrasados a Yacyretá

Los directores ejecutivos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por ambos países, Nicanor Duarte Frutos y Fernando De Vido, respectivamente, mantuvieron en la tarde de hoy una reunión con la ministra secretaria de Energía de la República Argentina, Flavia Royón, para analizar la situación financiera del ente con la intención de zanjar la crisis financiera que de nuevo afecta a la binacional.

El encuentro se realizó en la sede de la repartición gubernamental de referencia, en Buenos Aires. Participaron, además de los citados, funcionarios superiores de ambas márgenes.

Acompañaron a Duarte Frutos, por el lado paraguayo, el secretario del Comité Ejecutivo de la EBY, Ing. Alejandro Takahashi; el jefe financiero, Arnaldo Fernández; el jefe administrativo, Armín Diez Pérez y el asesor jurídico, Carlos Huespe.

Durante la reunión abordaron temas relacionados con las transferencias que recibió la EBY en concepto de consumo de energía eléctrica por parte de la República Argentina, así como las que corresponden a cesión de energía, que deben transferirse al Paraguay.

Según el reporte oficial de la EBY, el director paraguayo de la entidad manifestó la preocupación institucional ante el significativo atraso en las transferencias recibidas en la margen paraguaya, que impiden una sostenibilidad y continuidad en la cadena de pagos comprometidos por la binacional en las diferentes obras de infraestructura e inversiones sociales que dependen de los recursos financieros de la EBY, “incluso afectando al pago de los salarios”.

Asimismo expuso la demanda de los recursos financieros necesarios para no afectar el desarrollo y la continuidad de las obras encaradas en el marco de los contratos de construcción suscritos para el proyecto de la Central del Brazo Aña Cuá.

Recordaron que el vecino país consume aproximadamente el 90% de la producción de energía eléctrica generada por la Central Hidroeléctrica Yacyretá, hecho les obliga al pago por conceptos de consumo y cesión de energía.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con ABC, el jefe técnico paraguayo de Yacyretá, Ing. Juan José Encina, contaba que al mínimo pago que realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se sumaba la morosidad del Tesoro argentino, a pesar de tener claro que esos recursos son necesarios para el funcionamiento del complejo.

Detalló que la suma que pagó la Argentina consistía en US$ 33/MWh, que sumados a los US$ 15 que Cammesa pagaba en forma directa, hacía que la tarifa de la entidad rondara US$ 48/MWh.

“En el 2022 gracias a eso pasamos relativamente bien, pero nuevamente la Argentina se atrasó en los pagos e inclusive pretende desconocer lo acordado cuando pagaron los US$ 33/MWh para que podamos cubrir los gastos de explotación de la margen derecha”, añadió el Ing. Encina.

Plantearon abrir vertederos

El jefe técnico paraguayo de la EBY, Ing. Juan José Encina, también recordó que el año pasado se planteó que el lado paraguayo de la hidroeléctrica abriría los vertederos de la represa para reducir la generación de la central, “porque la Argentina no cumplía con los pagos”.

Relató que a él le pusieron al frente de la operación técnica. “Cuando los argentinos notaron que estábamos convencidos de realizar la operación, aceptaron pagar su deuda por cesión de energía y por la energía que utilizaban”, comentó.