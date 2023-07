¿Por qué no se debe matar a las chinches de agua que se ven por Asunción?

Hace un par de días, principalmente en redes sociales, unos internautas coincidían en que se daba una aparente “invasión” de unos insectos en Asunción y se pensaba que se trataba de cucarachas, pero en realidad son chinches de agua.

Al respecto, el doctor Bolívar Rafael Garcete Barrett -entomólogo- explicó que estos insectos que se ven en algunos barrios de la capital del país corresponden a la familia de los belostomatidae y sostuvo que en Paraguay hay más de 20 especies de este bicho que varían en su tamaño desde 1 centímetro -muy pequeños- y los más grandes pueden llegar a tener unos cinco centímetros.

Asimismo, el entomólogo -profesional que realiza el estudio científico de insectos- sostuvo que es llamativo que estos insectos se estén presentando en Asunción pero a la vez no puede confirmar si hay una “explosión” o migración masiva de las mencionados chinches.

“No son cucarachas; son chinches y en Paraguay hay 20 especies diferentes. Son insectos acuáticos muy comunes y por alguna razón en ciertas épocas salen en grupo”, confirmó Garcete.

Chinches de agua: ¿Por qué no matarlas?

El profesional sostuvo que estos insectos pueden estar volando de un lugar a otro al ser atraídos por la luz y son muy comunes en “todos los cuerpos de agua”.

Además, enfatizó que estas chinches de agua “son miembros muy importantes” de las cadenas alimenticias acuáticas ya que se alimentan de otros insectos y a la vez, ellos también llegan a ser alimento de otras especies.

“Ayudan a mantener las poblaciones de una gran cantidad de animales acuáticos. No es un animal nocivo y forman parte del equilibrio de los ecosistemas acuáticos”, resaltó el doctor, instando así a no matarlos si son encontrados por los alrededores.

Chinches de agua y el contacto con los humanos

De igual manera y ante el aviso de que no hay que matar a estos bichos, Garcete también sostuvo que tampoco hay que agarrarlos porque estos chinches tienen unas “patas raptoriales” con las que se atajan y en el caso de que clave o pique a un ser humano, esto sería “muy doloroso” pero a la vez, no representaría gravedad si no existe una reacción alérgica.

Finalmente, el doctor precisó que en caso de encontrar a estos bichos dentro de la casa, sostuvo que no hay mucho por hacer más que evitar que ingresen a las piezas o que se jueguen con ellos, ya sean niños o también mascotas que podrían ser picadas por los chinches.

“Son parte de la fauna común y en algunos países los llegan a usar de alimento como una fuente opcional de proteínas. Es una cosa pasajera (la aparente invasión), son insectos nativos y forman parte de nuestro ecosistema, no hay nada de qué preocuparse”, aseguró.

