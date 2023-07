Periodista anuncia demanda contra “El Bananero” por show homofóbico

El conocido humorista y youtuber uruguayo, Adrián Nario, conocido como “El Bananero”, realizó públicamente comentarios homofóbicos referentes a la orientación sexual de un periodista paraguayo en su show de comedia. El hecho quedó registrado en videos que fueron compartidos en redes sociales por los propios fanáticos del comediante.

En el video, “El Bananero” aprovechó un bloque de su show de comedia denominado “CDT”- Cosas de Trolazo”(SIC), señalando que presentaría algo “puramente paraguayo”. En ese momento, apareció en la pantalla gigante a sus espaldas, la foto de Sebastián Rodríguez, periodista paraguayo.

Ante esto, un público enardecido, empezó a gritar todo tipo de improperios contra el periodista, todos en relación a su orientación sexual. Además de la fotografía, en la pantalla se leía la inscripción “Dedicarte al chisme y a meterte en la vida de la gente”, en relación a la actividad profesional de Rodríguez.

Ante esta situación, el humorista, lejos de calmar las aguas, lo que hizo fue dar más pie a los comentarios de odio en contra del profesional. “Lo quieren mucho por lo que veo”, ironizó. La gente respondió con más improperios ofensivos del mismo tinte. A esto, el propio humorista respondió con más descalificativos en torno a la orientación sexual, de tinte plenamente homofóbicos.

“Escrache” homofóbico: periodista anunció acciones legales

Imágenes del show llegaron hasta el periodista Sebastián Rodríguez, quien publicó el video del momento en sus redes sociales y señaló en comunicación con ABC que si bien él está acostumbrado a este tipo de maltratos, este tipo de situaciones es algo que ocurre con tanta cotidianeidad en el Paraguay, que se volvió prácticamente un derecho realizar discursos homofóbicos.

“Eso de que le griten así a alguien, le pasa seguramente todos los días a alguien en este país y no puede hacer nada al respecto. Y tampoco hay alguien que eduque y que diga que esto está mal, que eso no se hace”, lamentó el periodista.

La víctima de este hecho, señaló que se enteró por otra persona que en el show se hizo referencia a él y luego consiguió el video. “Era más bien un griterío, como un escrache, como un descargo casi de odio, una situación muy rara”, señaló.

Analizará responsabilidades de organizadores del evento

El periodista señaló que, según pudo recabar información, el hecho ocurrió durante el último fin de semana, en el tinglado municipal de la ciudad de Fernando de la Mora. La productora del evento se llama Fanan Paraguay, y aseguró que les escribió señalándoles lo que pasó.

En ese sentido, Rodríguez señaló que analizará con abogados expertos en la materia para verificar que tipo de acciones legales corresponden, ya sea contra el comediante o contra los organizadores del evento.

Señaló que espera que al menos el hombre explique en qué sentido hace su propuesta. “A mi me preguntás si le querellaría, yo te digo de una, porque tengo todo”.

“Acá lo que está claro es que hubo una agresión”, dijo Rodríguez, señalando que muy probablemente el comediante se sintió impune para decir lo que dijo.

En redes también lo atacaron tras publicar lo que pasó

El periodista agregó que está acostumbrado al juego mediático, pero nunca había llegado a este nivel. “Yo entiendo que el señor hace esto, además de que es un maleducado. Claramente es una persona sin educación. Hace para generar cierta controversia. Siempre está teniendo algún problema”, criticó.

“Por más que a mi no me duela, yo soy consciente de que eso está mal y que como dije, le pasa todos los días a alguien. En los colegios, en la calle, en todas partes pasa eso”, dijo Rodríguez.

Con respecto a la agresión, señaló que además fue completamente gratuita. Manifestó que lo conoce porque el comediante tuvo su momento de esplendor en YouTube en la década del 2000, pero que nunca compartió su humor, pero tampoco se refirió jamás a él. “En mi vida ni hablé de él”, concluyó.

Discriminación no es libertad de expresión, asegura experta

Al respecto de este episodio, la abogada especializada en Derechos Humanos, Alejandra Peralta Merlo, dijo: “Tenemos que entender como sociedad que difundir ideas o pensamientos o expresiones que traigan implícita una discriminación por razón de raza, sexo, color, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, etcétera, no está amparado por el derecho a la libertad de expresión, por lo tanto, es posible de responsabilidad ulterior por quien lo dice.

“Son expresiones de odio y cuando la discriminación es por orientación sexual es homofobia o transfobia”, dijo, para luego acotar: “En este caso es aún peor porque realizar este tipo de discursos ante un público o ante masas que comparten el odio por orientación sexual puede generar actos de violencia. Violencia en las calles, contra una persona del colectivo LGTBIQ+ o contra sus bienes, y la violencia exacerbada puede generar incluso crímenes del odio”.

La abogada lamentó que en Paraguay no contemos con una ley contra toda forma de discriminación, para sancionar estas expresiones, quedando todo en la vía civil o la querella penal. Peralta señaló que el Estado “no puede continuar con una aquiescencia hacia este tipo de conductas ya que la responsabilidad del estado en garantizar una vida libre de violencia y libre de discriminación”.

Esto, aseguró la abogada, “no es solo una responsabilidad de acción, sino también de omisión o aquiescencia es decir, el Estado no solo es responsable cuando discrimina sino también cuando no actúa ante este tipo de situaciones o permite que sigan ocurriendo”.

¿Cómo evitar los discursos de odio?

La duda que surge es cómo evitar esto. “A través de leyes que garanticen que todos y todas podamos recurrir ante un órgano administrativo para sancionar a empresas privadas que discriminan por alguna de estas razones o a personas particulares que discriminan por razón de sexo, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, etc”, dijo Peralta.

“También cuidando el discurso de nuestras autoridades. Si tenemos autoridades públicas que abiertamente promueven leyes homofóbicas o declaraciones homofóbicas entonces los particulares se sentirán con total impunidad para generar espacios de violencia hacia esta comunidad que repito, no es solo verbal sino también violencia física que luego llega hasta crímenes de odio”, aseguró.

La abogada recordó que ”ya tuvimos casos en Paraguay de crímenes hacia personas trans por su orientación sexual, sin embargo no son investigados desde esa perspectiva porque ni siquiera son reconocidos con la identidad con la cual se sientes identificados”.

Entonces, dijo, no tenemos estadísticas, no tenemos protocolos de investigación, y por lo tanto no tendremos sanciones justas.

Sociedad heterogénea

La abogada señaló que lo principal es “reconocer que tenemos una sociedad heterogénea, y en esa diversidad reconocer que todos y todas somos iguales. La dignidad no se pierde ni se gana, somos seres dignos independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestros pensamientos, de nuestro color de piel, de nuestro sexo de nuestra nacionalidad, etc.”.

“Reconocer que la homosexualidad no es una enfermedad, ya evolucionamos hace décadas ese pensamiento, somos seres sociales y cada uno tiene el derecho de asumir la identidad con la cual quiera expresarse y de ejercer su libertad sexual sin tener que ser objeto de burlas, violencia y estigmatización”, finalizó.