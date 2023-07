Propiedades de Jorge Bogarín Alfonso: condominio en Lambaré no estaría a su nombre

Armindo Torres, director de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, manifestó que la mencionada propiedad ubicada en Lambaré, al lado de la vivienda de Jorge Bogarín Alfonso, no está a su nombre.

“Le corrimos traslado a Jorge Bogarín sobre los inmuebles, pero él sólo tenía registrados dos en Registros Públicos con una dimensión detallada en el informe. Sin embargo, tiene una inversión declarada y por lo que vi en las publicaciones, ese condominio no estaría a su nombre”, refirió .

Agrega que la mencionada propiedad lindante con su vivienda no está registrada a su nombre ni siquiera en la Secretaría de Tributación SET, ni en Catastro.

Contraloría no encuentra vínculo entre la casa y Jorge Bogarín

Reiteró que Jorge Bogarín no se encuentra vinculado a la propiedad y que las documentaciones oficiales con las que cuentan no dicen eso. “Lastimosamente nosotros, en nuestro trabajo, no podemos presumir, le corremos traslado y ellos tienen el derecho de cotejar”, manifestó.

Finalmente, dijo que sólo pueden basarse en las documentaciones y evidencias con las que cuentan.

La propiedad tampoco aparece en la declaración jurada de la madre, que era jueza, ni del padre, que fue comisario.

Sin embargo, en la declaración jurada de la madre, ya fallecida, sí aparece una inversión en la propiedad, pero no así si pertenece o no a la misma.

De esta manera, el integrante del Consejo de la Magistratura (CM) y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín Alfonso, habría incursionado de lleno en la inversión inmobiliaria en los últimos años.