Alumnos, docentes y padres de familia cierran acceso a la FCA UNA de Santa Rosa

El pasado 12 de julio, a través de una resolución firmada por el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, profesor ingeniero agrónomo Jorge Daniel González Villalba, se decidió cambiar al director de la filial de Santa Rosa, Misiones, ingeniero agrónomo, Blas Alviso. En su reemplazo fue asignada la ingeniera agrónoma María Gloria Cabrera Romero.

Los alumnos, docentes y padres de familia, no tomaron de buena manera la decisión del decanato, ya que según ellos no se ha presentado una explicación justa para realizar este cambio y exigen la presencia del decano para aclarar esta situación.

Una comunidad movilizada

El docente de la institución, Rubén Almada, mencionó que la comunidad educativa de la facultad se está movilizando por la destitución injustificada del ingeniero Blas Alviso. “Se nos hace absolutamente desproporcionada la medida tomada por el señor decano”, manifestó.

“Dos estudiantes de la institución habían presentado quejas que encontró del director ante el decanato. Una de ellas sería la ideología que supuestamente quería impartir dentro de la institución, que es mentira. Todas las acusaciones hechas contra él fueron desestimadas por no haber méritos suficientes”, expresó Almada

“Por estas razones pedimos y exigimos al decano Daniel González que venga a darnos una explicación razonable de la destitución de Blas Alviso y nuevamente sea puesto en su cargo porque son 17 años de estar al frente de la institución y goza de nuestra entera confiada y ha hecho un buen trabajo enfrente de esta facultad”, añadió Rubén Almada.

Mujer se encadenó

Por otra parte, la señora Estela Ortiz decidió encadenarse por el portón de la institución hasta que se haga presente el decano. “Me estoy encadenado acá a favor del ingeniero Blas Alviso, a favor de la justicia, por los jóvenes estudiantes porque es algo injusto lo que se le hizo a esta persona que las 24hs sirve a la institución”, refirió Ortiz.

Añadió que Blas Alviso “vino a levantar la Facultad, y fueron 17 años de puro trabajo para la institución. Por qué ahora tras tener un estatus alto la institución deciden cambiarlo. Cuando venga el decano Daniel González y cuando nos dé una explicación clara del por qué el cambio, le voy a dar la llave para que me saque las cadenas, pero sin esa explicación no me voy a mover de acá”, manifestó la mujer.

No dejaron ingresar a nueva directora

La encargada de despacho, ingeniera agrónoma María Gloria Cabrera Romero, llegó hasta el lugar donde fue recibida por los manifestantes, diciéndole que no iba a ingresar a la institución educativa.

En ese sentido, la misma manifestó que “al encontrarnos con esta situación, vamos a estar labrando acta sobre el impedimento del ingreso en la institución”. “Lastimosamente los manifestantes no quisieron escuchar nuestra explicación, ahora vamos a estar viendo qué acciones vamos a tomar para que nos permitan ingresar”, dijo.

La manifestación continúa hasta que se haga presente el decano y pueda dar una explicación precisa del por qué hicieron el cambio. Mientras tanto, los funcionarios aguardan en los alrededores sin poder ingresar para cumplir sus labores.