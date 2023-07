Jornada de manifestaciones para reclamar víveres y pagos a Yacyretá

Diferentes sectores sociales de la comunidad ayolense se concentraron frente a los portones de ingreso a las oficinas administrativas de Yacyretá, en Ayolas, para seguir reclamando pagos por trabajos de limpieza realizados. También reclamaron entrega de kits de alimentos.

Estefana Segovia, prestadora de limpieza a instituciones educativas mediante contrato con la EBY, se encuentra encadenada a uno de los portones de la institución. Expresó que desde hace varios días se manifiesta para reclamar lo que le corresponde por el trabajo que efectuó.

“Hoy nos dieron un poco de esperanza, que la EBY está gestionando un pago para pagarnos. Mientras no nos paguen, nosotros no vamos a levantar la huelga, tenemos muchas deudas y no podemos cumplir nuestros compromisos porque no nos pagan”, dijo Segovia.

Tomás Bogado, dirigente del sector pesquero, señaló que reiniciaron hoy la medida fuerza porque desde el área de Coordinación Social de la EBY no se cumplió con la entrega de kits de víveres para aproximadamente 180 familias que dependen únicamente de la pesca para el sustento diario.

“Por la gran cantidad de algas y el bajo caudal del río Paraná en Ayolas no hay pescado en la zona del Brazo Aña Cuá y eso golpea la economía de los pescadores. Vamos a seguir únicamente con las manifestaciones hasta que nos den los kits de víveres, hay muchos compañeros que están pasando hambre con esta situación”, explicó Bogado.