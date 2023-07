Pescadores retomarán las protestas desde el lunes en Ayolas

Tomas Bogado, dirigente del sector pesquero, señaló que por la medida de fuerza se encontraba en cuarto intermedio porque desde el área de Coordinación Social de la Entidad Binacional Yacyretá, se comprometió a anunciar la entrega de víveres. La institución debía repartir 200 kits, pero hasta el momento sigue sin llevarse a cabo la entrega.

“Una vez más nos mintieron desde Yacyretá, por eso desde el lunes volveremos a manifestarnos frente a Yacyretá, solo que esta vez será por tiempo indefinido”, advirtió Bogado.

Siguen sin poder pescar

Además, resaltó que a raíz del bajo caudal de agua y la gran cantidad de algas en el río Paraná, no se puede pescar en la zona del Brazo Aña Cua.

“En Puerto Carrizal existen 186 familias que dependen únicamente de la pesca para poder conseguir el sustento diario, al no haber pescado o no poder pescar, ya no tienen posibilidad de contar con ese ingreso económico”, expresó el dirigente.

