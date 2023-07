Encarnación: plan de tercerización de recolección de basura es la única opción viable, insiste intendente Yd

Representantes de los gancheros se reunieron hoy con el intendente municipal de la ciudad de Encarnación, Luis Yd (Alianza), para tratar de poner fin a las manifestaciones con cierre del acceso al vertedero municipal. Convocaron a un nuevo encuentro para mañana para socializar la propuesta del ejecutivo municipal con los manifestantes.

El intendente afirmó que la tercerización es la única propuesta viable para mejorar y asegurar la calidad del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Se excusó en que necesitan del apoyo al sector privado ante el abandono del Gobierno Nacional y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Dijo que la administración municipal no tiene los recursos para mantener y mejorar el servicio. Si bien existen otras propuestas presentadas por ciudadanos, refieren que no tienen sustento económico, por lo que no son viables para la realidad del municipio, indicó el jefe comunal.

También denunció que hay un sector político, liderado por opositores al gobierno municipal, que desinforma a los más necesitados. Los recicladores sostienen que es importante llegar a un acuerdo porque para el sector es difícil sostenerse económicamente sin trabajar debido a las manifestaciones.

Proyecto alternativo

Un equipo técnico presentó a la municipalidad una propuesta alternativa para dar solución a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Se trata de un proyecto que plantea un trabajo progresivo para transformar la gestión del servicio en uno más eficiente y acorde a las normas ambientales vigentes.

Los proyectistas son el Ingeniero Aldo Enrique Ríos Rodríguez, Lic. Mauricio Rafael Arrua y el Ing. Informático Arnaldo Ocampos.

Pretenden conformar juntas comunales para distribuir el trabajo y crear estaciones de acopio en los barrios para separar y tratar los residuos reciclables en un mayor porcentaje y reducir la materia orgánica restante.

Además, propone acompañar un proceso de regularización del cobro de la taza por este servicio, que registra moras de hasta el 60% de los contribuyentes.

Refieren inviabilidad de propuestas

Según las autoridades municipales, la propuesta presentada por el ingeniero Aldo Enrique Ríos Rodríguez, el licenciado Mauricio Rafael Arrua y el ingeniero Arnaldo Ocampos retoma varios principios estipulados en el Plan Encarnación más, que está aprobado en el municipio. Sin embargo, es necesaria una inversión económica de recursos con que no cuenta la Municipalidad.

El intendente municipal insistió en que el sector de donde proviene la propuesta, la Contraloría Ciudadana, no representa a la ciudadanía y que responden a intereses políticos particulares, por lo que se niegan a hablar o negociar con integrantes de la organización civil.

Yd no reconoce a la Contraloría Ciudadana constituida. Dijo que “cualquier delincuente puede venir a llamarse contraloría ciudadana” y ellos no tienen un estatuto que les avale, afirmó. También acusó a los integrantes de la organización de ser los principales morosos de las tasas municipales.

Contraloría Ciudadana

El grupo de ciudadanos se conformó entre personas autoconvocadas en contra del plan de tercerización del estacionamiento tarifado impulsado por el ejecutivo municipal. En su momento estaba representado por líderes locales vinculados a la ANR y el concejal departamental Silvio Piris (ANR), que motivó la movilización en medio de una intimación a Luis Yd.

Luego de varias movilizaciones el proceso de concesión fue detenido con el retiro de la documentación de la Junta Municipal por el intendente.

Los ciudadanos autoconvocados se unieron con representantes de diversos sectores, como los gancheros, para manifestarse en contra de las masivas “privatizaciones” que pretende concretar el intendente Luis Yd con apoyo de un sector de la Junta Municipal.

El grupo decidió llamarse “Contraloría Ciudadana” y realizan constantes manifestaciones para cuestionar la gestión municipal del intendente Yd. Denunciaron que hay varias propuestas del ejecutivo municipal para tercerizar servicios con presuntos intereses económicos de por medio.

La municipalidad “dejó caer” el servicio de recolección disposición final de la basura para presentar esta propuesta de concesión que estaría direccionada, denunció la organización civil.

Denuncias llegaron al Senado

La Contraloría Ciudadana desconocida por Luis Yd llegó a la Cámara de Senadores con las denuncias de posibles delitos ambientales registrados en el Relleno Sanitario de la ciudad de Encarnación con el objetivo de presionar para la tercerización del servicio.

En consecuencia, los senadores Juan Afara (ANR) y Noelia Cabrera (PLRA) presentaron un proyecto de resolución en el Senado, que pide informes a varias instituciones relacionadas con el tema. El proyecto de resolución será tratado mañana en sesión ordinaria de la Cámara Alta.

A la par, la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de la fiscalía, a cargo de Angelina Arriola, investiga posibles delitos ambientales en el vertedero municipal a raíz de varias denuncias realizadas por ciudadanos.