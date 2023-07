Tercerización de recolección de Basura: Realizan reunión bilateral entre Conaderna y comuna de Encarnación

La reunión técnica entre la municipalidad de Encarnación y la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), se realizó esta mañana en la sede comunal. El objetivo de dicho encuentro es conocer la situación del servicio de recolección y disposición final de los residuos urbanos en el distrito.

Ante la preocupación por posibles delitos ambientales producidos por una mala gestión de los residuos y del relleno sanitario de la ciudad, la comisión bicameral solicitó a todas las instituciones involucradas, un informe de la situación. El presidente de la Conaderna, Juan Afara (ANR), afirmó que no tienen ninguna intención de perseguir la gestión municipal, por ser opositores al gobierno nacional.

El diputado Carlos Pereira (PLRA) sostuvo que no conocían la realidad del municipio. Se enteraron que desde hace nueve años la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), no aporta los recursos del convenio con la municipalidad en el marco del Plan de Terminación de Yacyretá, que debían destinarse al servicio de recolección y tratado del vertedero.

Pereira refirió que exigirán a la EBY que contribuya al mejoramiento del servicio, como parte de la compensación que adeuda al municipio por la afectación de sus obras.

“Nos dejaron solos”, sostiene Yd

“Cuando asumimos las otras instituciones nos dejaron solos”, excusó el intendente Luis Yd (Alianza), razón por la cual solicitan apoyo al sector privado para sostener y mejorar el servicio, que no puede garantizar de manera integral el municipio, por falta de recursos.

Según los técnicos de la municipalidad, por las afectaciones de Yacyretá, la ciudad tiene un ambiente frágil, por lo que es necesaria una gran inversión para generar una sostenibilidad ambiental en el tiempo.

Yd expresó nuevamente que detrás de las denuncias, se encuentra un grupo pequeño de personas vinculadas a un sector político de la ANR que perdieron en las elecciones anteriores.

“Yo creo que hasta conaderna fue engañada”, dijo el intendente, afirmando que quienes denunciaron la situación ambiental de la ciudad, son quienes “engañaron” a los recicladores para que cierren el vertedero.

Entre líneas, dejó entender que se crearon las condiciones para que la municipalidad no pudiera disponer la basura en el vertedero y generaron esta crisis, según el jefe comunal.

“Quieren entrar por la ventana”

El intendente también denunció que recibieron advertencias de que hay indicaciones “desde el Ministerio Público, la Fiscalía y de Contraloría, había que buscar cualquier pelo en la leche, para imputarle a Luis Yd y someterlo a un proceso”.

El principal del ejecutivo municipal habló incluso de conspiraciones y que este sector político, vinculado a representantes del partido colorado en Encarnación, “quieren entrar por la ventana” a la administración de la municipalidad.

“El interés político detrás es llegar al poder”, sentenció Yd.

Seguirán denunciando las irregularidades

La organización denominada “Contraloría Ciudadana”, acusada por le intendente de mentir y manipular a los recicladores, continuará realizando la denuncia de las irregularidades de esta gestión, según afirma Arístides Martínez, miembro de los ciudadanos organizados.

Es lógico que no nos reconozcan porque estamos “ventilando” las malas gestiones y posibles delitos ambientales que cometieron los funcionarios y el ejecutivo municipal en su desesperación, sostuvo.

También dijo que el intendente se escuda en las cuestiones políticas, pero no hay más elecciones para desvirtuar su lucha ciudadana. Si bien admitió que muchos de los integrantes estuvieron postulados como candidatos, en la organización existe una pluralidad que incluye a personas afines a la ANR y al PLRA. Incluso exfuncionarios municipales y ciudadanos independientes.

Consideran que esta es la primera vez que hay un levantamiento de esta envergadura en la ciudad, en contra de una gestión comunal.

La municipalidad debe rendir cuentas

El comerciante miembro de la organización, aseveró que el intendente Luis Yd debe rendir cuentas públicas a la ciudadanía. Así también, expresó que la EBY dejó de abonar el aporte a la municipalidad, por falta de rendición de cuentas, desde la administración anterior de Joel Maidana (ANR).

No obstante, la nueva gestión comunal no presentó dicha documentación, razón por la que no liberan los fondos, según expresan desde la Contraloría Ciudadana.

“Nuestro objetivo es que nuestras autoridades hagan lo que tengan que hacer”, dijo Martínez. Ellos asumieron sus cargos “a sabiendas que se deben al pueblo”, sentenció.