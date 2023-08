Contratista usó maquinaria de la Municipalidad de Capiatá, pese a cobrar por trabajos

Según el contrato Nº 33/2023 firmado por la empresa SR Constructora, propiedad de Cástulo Gamarra Rolón, la empresa se debía encargar de la preparación de terreno para empedrado, el desmonte de terreno natural como también el desmonte de empedrado existente. El costo de los trabajos fue fijado en la suma de G. 41.880.000 que consta en el ítem 6, además de G. 13.080.000 que se especifica en el ítem 12 del citado contrato.

El contrato directo firmado por el intendente interino, José Riquelme, con SR Construcciones de Cástulo Gamarra Rolón, es del valor total de G. 142.804.500, el pago por los trabajos realizados en la compañía 6ª de Posta Ybycuá, del barrio Cicomar, es de G. 66.987.000, y de la compañía 3ª Ka’aguy Kupe del barrio San Ramón es de G. 75.817.500.

Sin embargo, según las denuncias de pobladores en ambas compañías: Nº 6 Posta Ybycuá del barrio Cicomar y Nº 3 Ka´aguy kupe del barrio San Ramón, varios tractores y camiones con logos del municipio realizaron los trabajos de retiro de empedrado y preparación del suelo (las cajas) en las cuadras donde se construyó el empedrado.

Los pobladores manifestaron que el intendente interino, José Riquelme, permitió el uso de la maquinaria de la comuna capiateña, siendo cómplice de la empresa para quitar provecho económico del contrato que firmó con la empresa contratada.

Respuesta de los contratantes

El intendente interino, José Riquelme, se excusó diciendo que: “las maquinarias se utilizaron para abrir caminos barriales”. Sin embargo, lo llamativo es que en el barrio Cicomar no había necesidad de abrir ningún camino, ya que lo que se realizó fue la colocación de un nuevo empedrado. Mientras que en el barrio Ka´aguy Kupe la calle solo necesitaba del retiro de tierra para la colocación del empedrado.

Desde la firma se excusaron que el municipio solo realizó el mantenimiento de las calles, y que el resto del trabajo lo realizaría la empresa. “La municipalidad estuvo trabajando en las calles del lugar haciendo mantenimiento, posteriormente mandé realizar los trabajos que corresponden para dejar a nivel para la construcción”, manifestó Cástulo Gamarra Rolón.

En ambos barrios la remoción de la tierra se realizó con las maquinaria del municipio de Capiatá, según manifestaron los pobladores de la zona. Incluso en varias ocasiones los vecinos filmaron el ingreso de las máquinas a fin de documentar el momento en que la empresa empezó a trabajar descubriendo de esa manera cómo operaban tanto el intendente interino de Capiatá, José Riquelme, como el propietario de la firma, Cástulo Gamarra Rolón.

Reposición de cañería

Otro cuestionamiento hecho por los pobladores, específicamente del barrio Cicomar, es la escandalosa suma de dinero que se fijó en G. 41.880.000 que consta en el ítem 6 para la reparación de cañerías rotas, y que según consultaron, y que quedó documentado en grabaciones, las aguaterías hasta la fecha no recibieron las indemnizaciones por la reparación de sus cañerías que quedaron rotas con el paso de los tractores.

Con respecto a los pagos que se deben hacer, Cástulo Gamarra Rolón dijo que solo se abonaría a las empresas hidráulicas del barrio Cicomar (que hasta la fecha no recibieron ningún pago), mientras que las empresas que tienen asiento en el barrio San Ramón no recibirán el pago por las cañerías rotas por estar a 15 cm de profundidad que es el límite mínimo por lo que la empresa no se hará cargo de las cañerías rotas.