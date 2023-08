Queja de camioneros por estacionamiento en predio de ANNP

La “modalidad” que aplican los funcionarios encargados de controlar el ingreso de los vehículos es impedir el estacionamiento de los camiones dentro del recinto portuario con el argumento de que ya no hay espacio, por lo que los vehículos de gran porte son estacionados a lo largo de la avenida Irrazábal, la calle Antequera u otras arterias adyacentes, con el inconveniente que genera el estar en la calle, sin baños disponibles ni otros servicios, a lo que se suman los inconvenientes al tránsito automotor en la ciudad.

Nos dicen que no hay lugar, pero no es cierto, tenemos comprobado por fotografías que nos envían los compañeros de que sí hay lugar disponible para estacionar, pero nos dejan en la calle hasta el final de la tarde, porque a partir de las 18:00 horas nos cobran 30.000 guaraníes por cada camión ingresado, refirió el trabajador que prefirió el anonimato.

Administrador de ANNP aclara

El responsable local de la Administrador Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Celso Cabrera, sostuvo que efectivamente el área destinada para estacionamiento de Puertos está colapsada por la gran cantidad de camiones que ingresan desde Argentina, como los que salen hacia el vecino país.

El estacionamiento tiene capacidad para 300 camiones, y casi constantemente está completo, porque actualmente existe un gran flujo de entrada y salida, dijo, y rechazó que se les niegue el ingreso con el fin de cobrarles.

“Está dentro de lo previsto que cobremos una tasa por estacionamiento, poco menos de G. 30.000, a cada vehículo desde el momento que ingresa. No es cierto que se les cobra solamente a los que ingresan en horas de la noche, o que se les hace esperar hasta la noche para cobrarles”, puntualizó.

Agregó el funcionario que el flujo de los vehículos depende de los trámites aduaneros, y no de la administración de Puertos. A veces hay mayor demanda, mayor movimiento de camiones, que colapsa la capacidad de estacionamiento de Puertos.

“Yo entiendo que estén molestos porque deben estacionar en la calle, donde no tienen baños, donde comer, o no pueden dormir del ruido, pero no está en nuestras manos resolver eso”, acotó.