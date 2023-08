El delantero de Olimpia que dejó afuera a Flamengo y aparentemente al director de la PMT

Juan Villalba volvió a dar declaraciones, y esta vez con mayor contundencia sobre qué pudo haber pasado para quedarse fuera de la dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción. Esta vez afirmó que hubo ciertas discrepancias con el propio intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Había cosas que a él (intendente) no le gustaba, y yo le decía, pero hermano, eso dice la ley, la ordenanza. Yo no puedo dejar de cumplir la ordenanza porque estoy puesto por vos para cumplir la ordenanza”, sostuvo.

Expresó que si tiene que ser selectivo y no va a cumplir la ordenanza, entonces se va. “Se lo dije a él varias veces y en varias oportunidades atrás, cuando se enojó porque le hice alcotest al jugador de Olimpia Facundo Bruera cuando dio positivo. Él quería que deje de lado ese procedimiento, y yo le dije no, porque eso es lo que corresponde y me mantuve. Entonces, evidentemente también por ahí vendría la mano”, alegó.

Explicó que Nenecho no le dice nada, entonces considera que todas son especulaciones.

“Que busque un olimpista como director de PMT”, ironizó

A raíz del partido de ayer entre Olimpia y Flamengo, Villalba indicó que le llegó una minuta de la Junta Municipal donde le pedían que se cuiden las obras sobre la avenida Carlos Antonio López. “Cómo yo no voy a tener que mover esos vehículos que estacionan mal cuando estaban infringiendo la ley y perjudicando derechos de terceros”, resaltó.

Ironizando y en tono de molestia hizo una sugerencia muy especial a Nenecho: “Si no voy a actuar porque es el club del intendente, entonces que busque un olimpista o un dirigente de Olimpia como director de la PMT”, finalizó en una entrevista a la FM Rock and Pop del que se hizo eco Ñanduti.